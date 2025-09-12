Вицепрезидентът Джей Ди Ванс пренесе тялото на Чарли Кърк у дома СНИМКИ

Reuters 1 / 6 / 6

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс лично придружи тялото на Чарли Кърк от Юта обратно до Аризона - трогателен последен почит в дълго приятелство, което помогна на бившия критик на президента Тръмп да се издигне в Белия дом и на международната сцена, съобщава The New York Post.

Ванс отмени плановете си да присъства на възпоменанието на 11 септември на Ground Zero в Манхатън в последния момент в четвъртък, като вместо това избра да пътува до Юта със съпругата си Уша Ванс на борда на Air Force 2, за да бъде със семейството и приятелите на Кърк.

Оттам останките на основателя на Turning Point USA бяха натоварени на самолета на вицепрезидента и отпратени обратно във Финикс с Ванс до тях.

Президентският транспорт малък жест към загиналия Кърк. Приятелството между него и Ванс започна около 2017 г., когато бъдещият вицепрезидент тъкмо се приближаваше към Тръмп след твърдата опозиция по време на изборите през 2016 г. - траектория, която Кърк също беше следвал, преди самият той да стане един от най-шумните защитници на президента.

Thank you for bringing our hero home @VP @JDVance. We are so grateful for you. pic.twitter.com/h5kZgJ2zTd — Tyler Bowyer (@tylerbowyer) September 11, 2025

Това е история, която Ванс разказа в обширен почит към Кърк, публикуван в X в сряда вечер, часове след като 31-годишният мъж беше убит, докато провеждаше публичен дебати в университета Юта Вали.

“Преди време, вероятно през 2017 г., се появих в предаването на Тъкър Карлсън по Fox, за да говоря за кой знае какво. След това едно име, което едва познавах, ми изпрати лично съобщение в Twitter и ми каза, че съм се справил чудесно. Беше Чарли Кърк“, написа Ванс.

“Чарли беше очарован от идеи и винаги беше готов да учи и да променя мнението си. Като мен, той беше скептичен към Доналд Тръмп през 2016 г. Като мен, той започна да вижда президента Тръмп като единствената фигура, способна да отдалечи американската политика от глобализма, който доминираше през целия ни живот“, добави вицепрезидентът.

Двамата станаха бързи приятели след това първо общуване, като Ванс разказа как Кърк е бил едно от първите обаждания, които е направил, когато е решил да се кандидатира за сенатор от Охайо през 2021 г. Ванс бил скептичен, че може да спечели, но каза, че Кърк спокойно го е убедил, че има начин, и е отделил време да обсъди стратегията си.

Още преди Ванс да реши, че кампанията му е сериозна, Кърк го е помолил да говори на едно от събитията му Turning Point USA - и след това е развел аутсайдера из стаята, за да го представи на всички, и е дал обратна връзка за забележките му от този ден.

“Той нямаше причина да прави това, нямаше очакване, че ще отида някъде. По това време анкетите ми бяха доста под 5 процента“, пише 41-годишният Ванс, добавяйки: “Направи го, защото бяхме приятели и защото беше добър човек.“

A while ago, probably in 2017, I appeared on Tucker Carlson's Fox show to talk about God knows what. Afterwards a name I barely knew sent me a DM on twitter and told me I did a great job. It was Charlie Kirk, and that moment of kindness began a friendship that lasted until today.… — JD Vance (@JDVance) September 11, 2025

Ванс и Кърк тогава на около 27 и 37 годин - и двамата млади по политически показатели - и общата им младост означаваше, че са в добра позиция да достигнат до по-младото поколение консерватори. Кърк вече беше добре познат по това време и играеше ключова роля в утвърждаването на Ванс като една от блестящите звезди на десницата.

“Децата ни, особено най-голямото ни, се бореха с вниманието и постоянното присъствие на защитническите детайли. Изпитвах това остро чувство за вина, че бях принудил децата си да живеят в този живот, без да получа тяхното разрешение“, пише бившият сенатор от Охайо.

“Чарли постоянно се обаждаше и ми пишеше съобщения, проверяваше семейството ни и предлагаше напътствия и молитви“, продължи Ванс. “След всяко събитие той ме прегръщаше силно, казваше ми, че се моли за мен и ме питаше какво може да направи.“

След като Ванс и Тръмп най-накрая спечелиха Белия дом, новият вицепрезидент изведе Кърк на сцената и лично му благодари за приятелството му – приятелство, което мнозина в Белия дом и консервативната общност разпознаваха като осезаема сила.

“Днес разговарях с президента Тръмп в Овалния кабинет“, продължи Ванс в X. “И той каза: “Знам, че беше твой много добър приятел.“ Кимнах мълчаливо, а президентът Тръмп отбеляза, че Чарли наистина обичаше семейството си.

“Чарли Кърк беше истински приятел. От онези хора, на които можеше да кажеш нещо и знаеш, че то винаги ще остане с него. Чарли умря, правейки това, което обичаше: да обсъжда идеи. Той олицетворяваше една от основните добродетели на нашата република: готовността да се говори открито и да се обсъждат идеи”, се казва още в съобщението на Ванс.