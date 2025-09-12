Тръмп: Заподозреният за убийството на Кърк е задържан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри, че лицето, за което се твърди, че е убило Чарли Кърк, е в ареста.

“Мисля, че с голяма степен на сигурност го имаме в ареста“, каза президентът пред Fox & Friends в петък сутринта.

Тръмп каза, че “някой, който е бил много близък“ до заподозрения, го е предал и предварително заяви, че служителите на реда ще споделят повече подробности по-късно през деня.

Появата на Тръмп в студиото е рядка и идва само два дни след като консервативният лидер беше застрелян по време на събитие в университетски кампус в Юта.

Въпреки че Тръмп заяви, че не иска да изпреварва Министерството на правосъдието и ФБР, той сподели няколко подробности, които знае за това как са проследили заподозрения стрелец.

“Това беше министър, който е бил свързан с правоприлагането... неговият добър приятел е висш маршал на САЩ - и те продължиха оттам“, каза Тръмп, предполагайки, че бащата на заподозрения му е казал, че е време да се предаде.

Президентът пътува до дългогодишния си дом Ню Йорк в четвъртък за мача в памет на Янките от 11 септември. Той остана за през нощта и влезе в студиото за интервюто си с Fox & Friends.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му - втората дама Уша Ванс отмениха плана си да отидат в Ню Йорк за церемониите на Ground Zero в четвъртък.

Вместо това те отпътуваха с Air Force Two към Солт Лейк Сити, Юта, където пренесоха ковчега на Кърк заедно със съпругата му, двете му деца, родители и близки приятели.

В четвъртък полевият офис на ФБР в Солт Лейк Сити публикува видео и снимки на предполагаемия стрелец.

Бюрото също така създаде уеб страница за актуализации, която предлага награда от 100 хиляди долара за тези, които имат информация, водеща до идентифицирането и арестуването на отговорните за убийството на Кърк.

Заподозрян за убийството в 22-годишният Тайлър Робинсън, жител на Юта.

Източници съобщиха на CNN, че убиецът е признал пред баща си, който е работил в шерифския отдел на окръг Вашингтон, според съобщенията. След това баща му се е свързал с властите и е осигурил сигурността на сина му, преди той да бъде задържан.

The New York Times съобщи, че заподозреният е бил задържан около 23:00 часа местно време в южна Юта в четвъртък вечерта. Предполагаемият стрелец е живял в къща с шест спални на стойност 600 хиляди долара във Вашингтон, Юта - на около 260 мили южно от мястото, където се е разиграла касапницата в Орем.

Към момента за Робинсън се знае малко и властите все още не са разкрили мотива за стрелбата.

Властите заявиха на пресконференция в четвъртък вечерта, че Робинсън ще бъде изправен пред смъртно наказание, ако бъде осъден за убийството.

Разследващите по-рано разкриха, че боеприпаси, открити в оръжие, открито близо до местопрестъплението, са били гравирани с транссексуална и антифашистка идеология.

Арестът на Робинсън идва след издирване на заподозрения, продължило повече от ден и половина, като служителите преди това са предложили награда от 100 000 долара за информация, водеща до залавянето му.

Публикувани са записи от охранителни камери, показващи фигура на покрива, която скача от сграда и бяга в близкия квартал, след като Кърк е прострелян от около 200 ярда разстояние.

Предполагаемият убиец беше открит, след като множество заподозрени бяха неправилно задържани във вторник.

Първоначално се говореше, че “лице, представляващо интерес“, е задържано във връзка със стрелбата по Кърк, обяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс в сряда вечерта.

По-късно обаче те бяха освободени, потвърди директорът на ФБР Каш Пател.

“Задържаното лице е освободено след разпит от органите на реда“, каза Пател в изявление. “Разследването ни продължава и ще продължим да разкриваме информация в интерес на прозрачността.“

Консервативният коментатор беше улучен от един куршум, докато говореше пред тълпа в държавния университет в Орем в сряда следобед.

Бащата на две деца, известен с ожесточените си възгледи за MAGA и вълнуващите си дебати с колежани в цялата страна, се срина веднага след като беше улучен от изстрела.