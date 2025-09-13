IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шон Пен: Путин знае повече английски, отколкото показва

Актьорът има постоянна забрана за влизане в Русия

13.09.2025 | 10:00 ч. Обновена: 13.09.2025 | 10:05 ч. 4
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Актьорът Шон Пен размишлява за първата си среща с руския президент Владимир Путин през 2001 година по време на Московския филмов фестивал, след премиерата на филма му “Клетвата“.

Пен, заедно с колегата си Джак Никълсън, вечерял с Путин, спомняйки си, че са обсъждали бащинството и Пен първоначално почувствал доверие, но по-късно признал, че е бил “измамен“.

Холивудската звезда отбелязал, че Путин "ясно говори и разбира повече английски, отколкото показва“.

Пен се превърна във виден поддръжник на Украйна и отявлен критик на Путин след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 година, пише The Independent.

В резултат на подкрепата си за Украйна на Шон Пен е наложена постоянна забрана за влизане в Русия.

Шон Пен Владимир Путин войната в Украйна Русия актьор
