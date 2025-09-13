На британците им писна от мигрантите, стотици хиляди си "поискаха страната" НА ЖИВО

Хиляди демонстранти днес се включиха в протестно шествие в Лондон, организирано от активистa Томи Робинсън, предаде Асошиейтед прес. Те излязоха по лондонските улици в шествие под надслов "Да обединим Кралството", като според тях това е борба за оцеляването им в собствената им родина, която все повече е превземана от мигранти с политическото съгласие на двете основни партии. Според последните проучвания обаче Партията на Фараж вече ги измества от първите две места.

Успоредно с демонстрацията под надслов "Да обединим Кралството" имаше и контрапротест със значително по-малък брой участници, организирани от движението "Изправи се срещу расизма".

По данни на полицията в шествието в Лондон са се включили над 100 000 души, докато привърженици на Робинсън казват, че са били над 3 млн. Според лондонската полиция контрадемонстрантите са били около 5000.

По улиците на британската столица бяха разположени над 1000 служители на реда, а в района на правителствените сгради бе установена буферна зона между демонстрантите и контрадемонстрантите, за да се предотвратят сблъсъци между участниците в двете шествия.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън и който е известен с антимигрантски възгледи, определи акцията като проява в защита на свободата на словото и на британското наследство и култура.

Двата протеста се състояха в момент, в който във Великобритания се водят ожесточени дебати относно мигрантите, които влизат в нелегално страната, пресичайки Ламанша с препълнени малки лодки.

Това лято имаше множество протести пред различни хотели, в които са настанени мигранти. Недоволството избухна, след като властите задържаха етиопец, който по-късно бе признат за виновен в сексуално посегателство срещу 14-годишно момиче. Престъплението бе извършено в предградие на Лондон. На някои от протестите се стигна до сблъсъци между демонстранти и служители на реда и до арести.

Участници в днешното шествие в Лондон развяваха знамена на Англия с кръста на св. Георги, както и знамена на Обединеното кралство. "Искаме си страната обратно", скандираха протестиращите. Някои от поддръжниците на Робинсън държаха плакати с надписи като "Спрете лодките", "Изпратете ги у дома" "Стига толкова, спасете децата ни". На протеста се чуваха обидни изрази по адрес на премиера Киър Стармър. Отправени бяха и послания в подкрепа на американския десен активист Чарли Кърк, който беше убит тази седмица.

Участници в контрапротеста пък издигнаха плакати с надписи като "Добре дошли, бежанци" и "Смажете крайната десница".

Робинсън е основател на националистическата и антиислямистка "Английската лига за отбрана" и е сред най-влиятелните десни фигури във Великобритания.