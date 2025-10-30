Джъстин Бийбър шокира като разкри кое счита за изневяра

Джъстин Бийбър разкри какво счита за изневяра. И определено успя да шокира феновете.

31-годишният певец каза в интервю за "Twitch", че за него дори само да мисли и да фантазира за друга жена - означава, че изневерява на съпругата си. Изпълнителят е женен за моделката Хейли Бийбър от септември 2018 г.

"Дори, ако само мислиш за жена с похот, това е същото нещо - като, всъщност, да го направиш. Да извършиш прелюбодеяние или каквото ѝ да е. Ако се отнасяш към човек с гняв или нещо такова, това е същото, като да го убиеш", заяви Джъстин.

Това изненада много негови почитатели. Те отбелязват, че в текстовете на песните му често присъстват мотиви, свързани с изневяра.

