IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Джъстин Бийбър шокира като разкри кое счита за изневяра

Певецът с признание

30.10.2025 | 21:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Джъстин Бийбър разкри какво счита за изневяра. И определено успя да шокира феновете.
31-годишният певец каза в интервю за "Twitch", че за него дори само да мисли и да фантазира за друга жена - означава, че изневерява на съпругата си. Изпълнителят е женен за моделката Хейли Бийбър от септември 2018 г.

"Дори, ако само мислиш за жена с похот, това е същото нещо - като, всъщност, да го направиш. Да извършиш прелюбодеяние или каквото ѝ да е. Ако се отнасяш към човек с гняв или нещо такова, това е същото, като да го убиеш", заяви Джъстин.

Това изненада много негови почитатели. Те отбелязват, че в текстовете на песните му често присъстват мотиви, свързани с изневяра.

Още по тази тема четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Джъстин Бийбър изневяра
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem