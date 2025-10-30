Вицепрезидентът на САЩ се надява съпругата му да стане християнка

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че се надява съпругата му, Уша Ванс, която е индуистка, един ден да стане християнка.

"Сега, през повечето недели Уша ще идва с мен на църква“, каза Ванс на събитие на Turning Point USA в Университета на Мисисипи в сряда.

"Както ѝ казах, казах публично и ще кажа сега пред 10 хиляди от най-близките си приятели: Надявам ли се в крайна сметка тя да бъде някак си развълнувана от същото нещо, от което аз бях развълнуван от църквата? Да, честно казано, желая това, защото вярвам в християнското Евангелие и се надявам в крайна сметка съпругата ми да го види по същия начин. Но ако не го направи, тогава Бог казва, че всеки има свободна воля и това не ми създава проблем", разкри мислите си Ванс.

Събитието почете активиста Чарли Кърк, съосновател на консервативната студентска организация Turning Point USA, който беше смъртоносно прострелян на 10 септември, докато говореше в университета Юта Вали. Неговата вдовица, Ерика Кърк, също присъства на събитието в сряда, съобщава Newsweek.

Това не е първият път, в който вицепрезидентът на САЩ говори открито за ролята, която вярата играе в личния му живот и обществените му позиции. Тъй като религията остава важна тема в американската политика, забележките на Ванс за религиозния път на семейството му подчертават по-широки разговори за междурелигиозните бракове, културното наследство и пресечната точка на вярата и семейните ценности.

Ванс, който приел католицизма като възрастен, каза, че нито той, нито съпругата му са били особено религиозни, когато са се запознали за първи път.

"Да, съпругата ми не е израснала като християнка. Мисля, че е справедливо да се каже, че е израснала в индуистко семейство, но не е особено религиозно семейство в нито една от посоките“, каза Ванс и добавя: "Всъщност, когато срещнах съпругата си... бих се смятал за агностик или атеист и мисля, че и тя би се смятала за такава".

Вицепрезидентът каза, че той и втората дама са решили като двойка да отгледат децата си като християни. "Двете ни най-големи деца ходят на християнско училище. Нашият 8-годишен син е получил първото си причастие преди около година. Така стигнахме до нашето споразумение".

Ванс каза, че съпругата му е посещавала църква с него в неделя и той повторил надеждата си, че един ден тя ще стане християнка.

"Уша е по-близка със свещеника, който ме кръсти, отколкото може би аз. Те говорят за тези неща“, добави той. "Моето отношение е, че решавате тези неща като семейство и се доверявате на Бог, че ще има план".

Ванс приема католицизма през август 2019 г., посочвайки в интервюта и есета влиянието на семейството, личните размисли и философските четива по време на престоя си в Йейлския юридически факултет като инструментални за завръщането му към вярата, съобщава Националният католически регистър.

Уша Ванс, с моминско име Чилукури, е адвокат, израснала в Калифорния с индийски родители имигранти.

Тя е отгледана в индуистко семейство със силен акцент върху образованието. Двойката се запознава в Йейлския юридически факултет и се жени през 2014 г., празнувайки с християнски и индуистки церемонии. Уша Ванс говори публично за важността на вярата във възпитанието си и насърчава съпруга си да преоткрие християнските си корени.