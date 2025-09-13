IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Транссексуални жени нарязаха с нож мераклия в Тайланд

Те дошли неканени при 65-годишния мъж

13.09.2025 | 21:33 ч. Обновена: 13.09.2025 | 22:28 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Транссексуални жени нападнаха турист с нож, след като той отказал натрапените им услуги в тайландския курорт Патая, съобщава Bangkok Post. 

65-годишният турист е заявил пред полицията, че е повикал две жени в апартамента си, но в крайна сметка дошли четири транссексуални жени и са започнали да му предлагат услуги. След като той отказал, те заплашили, че няма да напуснат стаята, докато не им плати по 10 000 тайландски бата на всяка. Започнал е спор, след който транссексуалките нападнали туриста с нож, оставяйки сериозни порязвания по главата му. 

Мъжът успял да се освободи и да потърси помощ от служители на кооперацията. На кървящата жертва е оказана първа помощ на място. Групата нападатели успяла да избяга преди пристигането на полицията. Служителите на реда в момента изучават камери за наблюдение и задържат заподозрени. 

