Принц Хари отдаде почит на майка си след срещата за помирение с баща си

Херцогът посети фондация, свързана с принцеса Даяна

13.09.2025 | 23:00 ч. Обновена: 14.09.2025 | 00:04 ч. 1
Снимка: Getty Images

Принц Хари посети събитие за младежкото психично здраве на 11 септември

Събитието бе организирано от организацията Diana Award, създадена в чест на принцеса Даяна

Появата на Хари дойде само ден, след като той се срещна за първи път с баща си Чарлз от 19 месеца 

Принц Хари приключи визитата си във Великобритания по най-добрия начин – с почит към майка си принцеса Даяна. 

На 11 септември херцогът на Съсекс посети събитие, организирано от Diana Award в Лондон. Организацията е създадена в чест на принцеса Даяна, почитайки нейното наследство и грижата за хората. Събитието, на което Хари присъства, бе насочено към психичното здраве на младите хора, като принцът се срещна с група младежи, които му демонстрираха как собствените им социални активности са подобрили психиката им. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

