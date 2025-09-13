Принц Хари отдаде почит на майка си след срещата за помирение с баща си

Принц Хари посети събитие за младежкото психично здраве на 11 септември

Събитието бе организирано от организацията Diana Award, създадена в чест на принцеса Даяна

Появата на Хари дойде само ден, след като той се срещна за първи път с баща си Чарлз от 19 месеца

Принц Хари приключи визитата си във Великобритания по най-добрия начин – с почит към майка си принцеса Даяна.

На 11 септември херцогът на Съсекс посети събитие, организирано от Diana Award в Лондон. Организацията е създадена в чест на принцеса Даяна, почитайки нейното наследство и грижата за хората. Събитието, на което Хари присъства, бе насочено към психичното здраве на младите хора, като принцът се срещна с група младежи, които му демонстрираха как собствените им социални активности са подобрили психиката им.

