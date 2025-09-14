Русия изстреля ракета "Циркон" по време на военно учение

Русия изстреля хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море по време на военните учения "Запад 2025", заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
"Според обективните мониторингови данни, получавани в реално време, целта е унищожена с директен удар", се казва в изявление на министерството.
Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025".
Съобщено бе, че ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море, пише БТА.