Поредната флотилия с Грета Тунберг ще се опита да пробие израелската блокада

Флотилия с хуманитарна помощ и пропалестински активисти отплава от Тунис след многократни отлагания, с цел да пробие израелската блокада и да установи хуманитарен коридор към палестинската територия, предаде АФП.

„Опитваме се да изпратим послание на хората в Газа, че светът не ви е забравил,“ заяви шведската климатична активистка Грета Тунберг преди да се качи на борда в северното пристанище Бизерта. „Когато нашите правителства се провалят да предприемат действия, ние нямаме избор освен да вземем нещата в свои ръце,“ добави тя.

Около 20 кораба, тръгнали от Барселона, се събраха в Бизерта, като последните съдове отплаваха на разсъмване, съобщи журналист от мястото. Ясемин Акар, която координира част от действията на флотилията от Магреба, публикува снимки в Instagram на кораби, потеглили в ранните часове. Надписите гласяха: „Блокадата на Газа трябва да бъде прекратена“ и „Отплаваме за солидарност, достойнство и справедливост“.

Плавателните съдове бяха прехвърлени в Бизерта след напрегнат престой в Сиди Бу Саид край Тунис. От организацията Global Sumud Flotilla съобщиха, че два от техните кораба са били атакувани с дронове в две последователни нощи миналата седмица. След втория инцидент тунизийските власти осъдиха случилото се като „преднамерена агресия“ и обявиха разследване.

Евродепутатът Рима Хасан, която заедно с Тунберг беше задържана на борда на яхтата Madleen при опит да достигне Газа през юни, заяви, че се страхува от нови нападения. „Готовим се за различни сценарии,“ каза тя, като уточни, че най-известните личности са били разпределени между двата основни координационни кораба „за да се избегне концентрацията на всички видими фигури на един съд“.

Заминаването бе многократно отлагано заради съображения за сигурност, забавяния в подготовката на някои от корабите и неблагоприятни метеорологични условия. Флотилията, в която участват и съдове, отплавали през последните дни от Корсика, Сицилия и Гърция, първоначално планираше да достигне Газа до средата на септември, след като два по-ранни опита през юни и юли бяха блокирани от Израел.