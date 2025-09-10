IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Удариха още една лодка на флотилията за Газа

Тя пътува с хуманитарна помощ за ивицата

10.09.2025 | 07:09 ч. Обновена: 10.09.2025 | 07:30 ч. 1
Снимка: Reuters

Флотилията с хуманитарна помощ Global Sumud, която пътува за ивицата Газа, заяви рано тази сутрин, че още една нейна лодка е била ударена в предполагаема атака с дрон, но не се съобщава за ранени, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това става само ден, след като хуманитарната организация каза, че друг неин плавателен съд е бил ударен в туниски води.

Флотилията е международна инициатива, която се опитва да пробие морската блокада на Израел, като достави хуманитарна помощ на разкъсваната от войната ивица Газа, използвайки търговски съдове с подкрепата на общо 44 държави.

Активистите обявиха, че ще продължат „мирното си плаване“ на 10 септември както е планирано, като флотилията „напредва с решителност и упоритост“. С нея пътува и активистката Грета Тунберг.

