Дмитрий Песков: Има пауза в преговорите между Русия и Украйна

Комуникацията между преговарящите екипи на Русия и Украйна е в застой, въпреки че са установени канали за това, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

“Канали за комуникация са налични, те са установени. Дори когато нашите преговарящи имат възможност да общуват чрез тези канали, по-скоро можем да заявим, че тази комуникация е била преустановена“, каза Песков, когато беше попитан за контактите между преговарящите от Москва и Киев.

От май насам Русия и Украйна проведоха три кръга директни преговори, припомня ТАСС. В резултат на първите два кръга преговори те се споразумяха за размяна на затворници по формулата “хиляда за хиляда“, както и за връщане на тежко болни и млади (под 25 години) затворници по формат „всички за всички“ – поне хиляда души от всяка страна. Също така, като продължение на Истанбулските споразумения, през юни Москва предаде на Киев първите 6060 тела на загинали украински военнослужещи, връщайки 78 загинали руски войници, а на 17 юли - още 1000 тела на украински войници, получавайки в отговор 19 тела на загинали руски войници.

След третия кръг от преговорите между Русия и Украйна, който се проведе в Истанбул на 23 юли, страните се споразумяха да разменят цивилни и военнослужещи. Русия покани Украйна да създаде три онлайн работни групи за решаване на политически, военни и хуманитарни въпроси. Освен това Москва предложи да прехвърли телата на още 3000 украински войници в Киев и да възобнови кратки хуманитарни паузи на фронтовата линия, за да събере ранените и загиналите.

Русия и Украйна за последно размениха телата на загиналите си военнослужещи на 19 август, като Русия прехвърли 1000 тела, а Украйна - 19.