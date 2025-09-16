IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Израелската армия предприе сухопътна офанзива срещу град Газа

Ескалацията идва на фона на засилени въздушни удари

16.09.2025 | 08:10 ч. Обновена: 16.09.2025 | 10:49 ч. 52
Снимка: архив, БГНЕС

Израелската армия започна днес сухопътна офанзива за окупиране на град Газа. Според израелски медии танкове на Тел Авив вече са навлезли в най-големия град в палестинския анклав.

Ескалацията идва на фона на засилени въздушни удари. След посещението си в Тел Авив държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио се отправя днес към Доха, за да окуражи Катар да продължи с ролята си на медиатор въпреки израелския удар.

Миналата седмица Израел предприе атака срещу лидерите на Хамас в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток, припомня БНТ.

 

