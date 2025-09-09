Китай готов да си сътрудничи тясно с КНДР

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че е готов да засили стратегическата комуникация и да сътрудничи тясно със Северна Корея, съобщи севернокорейската държавна медия КЦТА.

Си изпрати поздравления на севернокорейския лидер Ким Чен-ун по повод 77-ата годишнина от основаването на Северна Корея.

"Китайската страна е готова да се присъедини към усилията за насърчаване на приятелството между Китай и КНДР и социалистическата кауза на двете страни чрез засилена стратегическа комуникация, чести посещения и тясно сътрудничество“, се казва в текста.

Лидерите на двете съседни сили се срещнаха в Пекин миналата седмица, когато Ким присъства на военен парад там по време на рядко свое пътуване за участие в многостранна среща. На първата им среща от шест години насам Си призова за по-тясно сътрудничество съд Северна Корея по глобални и регионални въпроси.

Посещението на Ким в Пекин ще помогне на отношенията на Северна Корея с Китай, които се влошиха, докато Ким поддържаше връзки с Русия, и ще помогне на Пхенян да си осигури икономическа помощ в условията на продължаващи санкции, казват експерти.

По време на визитата в Пекин Ким се видят и с руския президент Владимир Путин.

След завръщането си от Пекин Ким инспектира провеждането на наземен тест на „двигател с твърдо гориво и висока тяга”, изработен от въглеродни влакна и акцентира, че това е „значителна промяна” в разширяването на ядрените стратегически сили на Северна Корея, предаде КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Според агенцията, максималната тяга на двигателя е 1971 килонютона, което е изключително висока стойност по международните стандарти. Информацията, предоставена от севернокорейските власти, не може да бъде проверена независимо, посочва ДПА

През последните години Северна Корея разработи различни видове междуконтинентални ракети с достатъчен обсег на полета, за да достигнат континенталната част на САЩ. Ракетите с твърдо гориво се считат за особено сериозна заплаха, тъй като за разлика от ракетите с течно гориво, те не само са по-лесни за транспортиране, но и могат да бъдат разгърнати много по-бързо. (БТА)