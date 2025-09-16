IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сергей Рябков: Няма разговори за възможна среща на върха Русия-Украйна-САЩ

Путин каза изчерпателно всичко необходимо по отношение на контактите със Зеленски

16.09.2025 | 12:30 ч. Обновена: 16.09.2025 | 12:55 ч. 1
EPA/БГНЕС

"Няма разговори за възможността за провеждане на среща на върха във формат на тристранна среща между Русия, Украйна и Съединените щати, докато Киев не даде разумен отговор на предложенията на руската страна", заяви пред ТАСС зам.-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви "изчерпателно всичко, което се изисква по отношение на контактите със Зеленски“, отбеляза Рябков.

"Ако няма здравословен, трезвен, разумен отговор на тези наши сигнали, има още по-малко основания да говорим за някакъв тристранен формат", допълни зам.-министърът. 

Русия войната в Украйна тристранна среща преговори Сергей Рябков
