Обвиниха Тайлър Робинсън за убийството на Чарли Кърк, искат смъртно наказание

16.09.2025 | 22:15 ч.
Прокурорът на окръг Юта Джеф Грей заяви, че ще поиска смъртно наказание за заподозрения за убийството на консервативен активист Чарли Кърк - Тайлър Робинсън, предаде АФП.

„След като прегледах доказателствата, които правоохранителните органи са събрали до момента, повдигам обвинение срещу Тайлър Джеймс Робинсън, на 22 години, за следните престъпления - първо обвинение: утежнено убийство – престъпление, наказуемо със смърт, за това, че умишлено или съзнателно е причинил смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са създали сериозен риск за живота на други хора“, каза прокурорът.

Останалите шест обвинения включват възпрепятстване на правосъдието и въздействие върху свидетел – твърди се, че е наредил на съквартиранта си да мълчи.

„Внасям уведомление за намерение да поискам смъртно наказание. Не вземам това решение лекомислено. То е изцяло мое като окръжен прокурор и се основава единствено на наличните доказателства, обстоятелствата и характера на престъплението“, добави Грей.

Кърк, близък съюзник на президента Доналд Тръмп, бе застрелян миналата седмица по време на изявление в кампуса на университет в Юта. Той е основател на влиятелната консервативна младежка политическа организация Turning Point USA.

22-годишният Тайлър Робинсън бе арестуван след 33-часово издирване.

