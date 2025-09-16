След убийството на Кърк: Тейлър Суифт е била зад брониран параван на футболен мач?

Тейлър Суифт очевидно е намерила начин да влезе незабелязано на футболния мач на годеника си Травис Келси – и феновете ѝ смятат, че този път е използвала… брониран подвижен параван.

В неделя, докато Kansas City Chiefs се изправяха срещу Philadelphia Eagles, в социалните мрежи тръгнаха теории, че Суифт е била скрита зад огромен подвижен параван, съпровождан от цяла армия охранители и служители на Arrowhead Stadium. На видеото ясно се вижда как групата прегражда погледите на публиката и обектът на интереса им остава напълно невидим.

Фенове веднага забелязаха, че това не е обикновен параван, а специален брониран подвижен щит, който струва около 6 000 долара, пише TMZ.

Обикновено Суифт пристига шумно и на показ на мачовете на Травис, а камерите я заснемат как се насочва към ВИП ложата си. Този път обаче тя реши да мине под радара – не е ясно дали заради сигурността си или просто като експеримент.

Любопитното е, че мачът завърши с поражение за Chiefs – 20:17 – което остави отбора с резултат 0-2 от началото на сезона. Някои суифтита вече се шегуват, че „бронираният параван носи лош късмет“.

Всичко това се случва дни след убийството на Чарли Кърк, който беше застрелян на сцената по време на събитие в университет в Юта. Властите в Юта арестуваха Тайлър Робинсън във връзка с хладнокръвното престъпление. А случаят, който очевидно засили тревогите за сигурността на големи публични фигури като Тейлър.