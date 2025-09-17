Хиляди смъртни случаи в Европа това лято заради климатичните промени

Повече от 15 000 смъртни случая могат да бъдат приписани на климатичните промени в края на отиващото си лято в големите европейски градове, предаде ДПА, като цитира предварителен доклад на учени.

"Фокусирайки се върху 854 европейски града, това проучване стига до заключението, че климатичните промени са причина за 68 процента от общо 24 400 смъртни случая, свързани с горещините през лятото на тази година", се казва в съвместно изявление на две британски институции, към които принадлежат авторите - Лондонския имперски колеж и Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина.

Според тях между 15 013 и 17 864 смъртни случая, свързани с горещините, не биха се случили без глобалното затопляне в тези градове, които представляват едва една трета от населението на Европа, отбелязва АФП.

Това е първата толкова мащабна оценка на въздействието върху здравето на един летен сезон, белязан от особено високи температури в Европа. Имаше няколко горещи вълни и лятото се оказа най-топлото, регистрирано досега в няколко страни, сред които Испания, Португалия и Великобритания.

Ефектите на горещините върху здравето са добре известни - влошаване на сърдечно-съдовите проблеми, дехидратация, нарушения на съня, като най-възрастните хора са изложени на по-висок риск от смърт, отбелязва АФП.

Представените данни трябва да се приемат с резерви, тъй като този тип проучвания имат за цел да направят бърза оценка на смъртността, свързана с глобалното затопляне, без да се чака официална публикация в научно издание с по-солидна методология, допълва АФП.

Учените използват моделиране, исторически данни за смъртността и рецензирани методи, за да направят ранни прогнози за смъртните случаи през това лято, информира ДПА. Те смятат, че без климатичните промени средните температури в засегнатите градове биха били с 2,2 градуса Целзий по-ниски от измерените, допълва АФП.



Авторите правят съпоставка с данни за смъртността, свързана с жегите, в различни градове. Така те стигат до заключението, че глобалното затопляне е допринесло за повече от 800 смъртни случая в Рим, над 600 в Атина, над 400 в Париж. Като цяло, над 85% от тези смъртни случаи са засегнали хора над 65-годишна възраст, се казва в доклада, цитиран от БТА.