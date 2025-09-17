България може да е лидер на Балканите, ако се възползва от вакуума в Сърбия

Победа на опозицията в Сърбия ще е само първата крачка в процеса по демократизация. Вучич е главата на „октопода“, но дори и при промяна на властта борбата ще бъде дълга. За България е важно да се възползва от създалия се вакуум, за да се позиционира като лидер на Западните Балкани. Това заяви Владимир Владимиров, международен анализатор, в предаването „В развитие“ с водещ Антонио Костадинов

Президентът на Сърбия Александър Вучич намекна за възможни предсрочни парламентарни избори през 2026 г. и оттегляне от поста, но без ясна дата, след като страната е обхваната вече над 10 месеца в масови протести.

Според Владимиров, ако се стигне до избори и допълнителна дестабилизация на режима в Белград, това е възможност за България да измести Сърбия като лидер на Западните Балкани с предимства като членство в НАТО, ЕС, Шенген и от 1 януари 2026 г. – в еврозоната, което създава добър имидж на страната.

И макар политическите отношения със Северна Македония да са обтегнати, икономически търпят бум – търговията със Скопие се увеличава с темпове 5-8% в последните години. Освен това страната ни може да изгради по-тесни отношения със страни като Албания, Косово, Босна и Херцеговина, с които нямаме никакви проблеми.

„Икономическият път би довел България до лидерска роля в региона.“

На този фон обаче въпреки на протестиращите студенти в Сърбия им липсва ясно политическо представителство и ясни послания. Опозицията макар да подкрепя простестите, не се възприема като легитимна алтернатива, коментира международния анализатор. И макар да опити за широка консолидация срещу президента Вучич, в нея се включват и представители на националистическите среди.

„Интересен момент е, че ветерани от войните в бивша Югославия – крайни националисти – излязоха на улицата с думите „Пазим децата да не ги бие полицията“. Ако приемем, че при следващи избори опозицията спечели, за България като съседна държава е много важно кой ще дойде на власт. Ще имаме ли „европейска Сърбия“, или поредно завръщане към модел, напомнящ на Югославия?“

А дори да се стигне до избори, спечелени от опозицията, хората, които желаят промяна и демократизация, ще се изправят срещу службите, съдебната система, остатъците от югославската тайна полиция, които продължават да държат властта.

„Победа на изборите ще бъде само първата крачка в една доста сериозна и дълга борба, която аз не бих се наел да прогнозирам как ще завърши, защото службите на Сърбия са службите на бивша Югославия.“

Геополитически това разклащане на статуквото ще срещне отпората на Русия и Китай, които, особено Пекин, държат Сърбия в икономическа зависимост. Владимиров отбеляза, че през последните години западната ни съседка внася големи количества китайско оръжие, от което следва, че „въпросът, който трябва да си зададем в България, е към кого е насочено това оръжие?“

В тези условия отговорът на ЕС към размириците в Сърбия е „срамно мълчание“, заяви гостът.

„Европейските лидери – Макрон, Фон дер Лайен, Коща – легитимираха режима на Вучич с посещенията си… Ако перефразираме старата максима бихме казали, че литият не мирише, тъй като Сърбия огромни залежи на суровината и ЕС залага на тях. ЕС е най-големият инвеститор и донор в Сърбия. Правителството в Белград като страна членка има достъп до еврофондове и голяма част от сръбския износ отива за Европа. ЕС е в ключова позиция, която не използва.“

Това двусмислие на европейските институции е опасно за европейските институции, особено когато „троянските коне“ на Русия и Китай в Европа – Сърбия и Унгария – подписаха споразумение за военно сътрудничество, а през миналата седмица руски дронове нарушиха полското въздушно пространство, коментира събеседникът.

„Трябва да бъдем много внимателни, тъй като България е на първа линия в сблъсъка между Европа и Руската федерация. Трябва да се стараем максимално да бъдем интегрирани в Европа и в НАТО, което на този етап смятам, че успяваме да постигнем, защото това е единствената гаранция за просперитета, сигурността, инвестициите на нашата страна.“

