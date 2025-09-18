Забавеното разплащане на Европа с Русия

В ранните часове на 10 септември полските и натовските сили свалиха няколко от 19-те руски дрона, за които се смята, че са преминали в полското въздушно пространство – безпрецедентно нахлуване, което предизвика ужас и тревога в цяла Европа. Русия отрече отговорност, намеквайки, че дроновете просто са се изгубили. Представители на НАТО и Европа предположиха, че нарушението е било умишлено.

Какъвто и да е случаят, сблъсъкът отбеляза първия път, в който НАТО се намеси в конфликт с врагове на съюзническа територия. Няколко дни по-късно друг руски дрон навлезе във въздушното пространство на НАТО, този път над Румъния, въпреки че румънците не предприеха никакви действия и дронът в крайна сметка премина в Украйна. Тези събития подчертават това, което остава обезсърчителна перспектива за европейците: възможността изтощителната война в Украйна да се прелее в по-широка война между Европа и Русия.

Очевидната решимост на Москва да продължи да се бори в Украйна подхранва нарастващото безпокойство сред европейските лидери, пише Foreign policy. След завръщането на Доналд Тръмп на поста, те се извиват в дипломатически маневри, за да умоляват, угаждат и ласкаят американския президент с надеждата да запазят ангажимента на Белия дом към войната в Украйна и да държат Русия настрана. И все пак руският президент Владимир Путин - "човечето на вратата", както френският президент Еманюел Макрон веднъж го нарече - се разходи по червения килим, под аплодисментите на Тръмп, преди двустранната среща на върха в Аляска през август.

Европейците, които не бяха поканени, се обърнаха към контрол на щетите. На следващата седмица европейските лидери отлетяха за Вашингтон заедно с украинския президент Володимир Зеленски, за да му предложат подкрепа и да покажат единен фронт срещу Русия. Тръмп се отнесе към гостите си така, както би се отнесъл към състезателите в "Чиракът": едновременно ентусиазирано, после пренебрежително и винаги необвързано. Според мрачно ниските стандарти на настоящите трансатлантически отношения, срещата беше успешна само защото завърши без инциденти.

Последният кръг от американско-руски блясъци беше поредното напомняне за това, което отдавна е ясно: сигурността на Европа се решава другаде. Разположена между ревизионисткия Кремъл и безразличния Белия дом, Европа е постоянно надхитрявана и често маргинализирана. Неспособността на Европейския съюз да оформи глобалните геополитически резултати произтича от собствената му непоследователност във външната политика, включително историческа прекомерна зависимост от Съединените щати и неспособност да разработи последователна стратегия за справяне с Русия, нейния ключов противник.

В резултат на това Путин избра издръжливостта: да надживее западната подкрепа за Украйна, като използва трансатлантическата умора и съчетава заплахите за ескалация с фантазма за мир, който винаги е точно зад ъгъла. Путин превръща скромните бойни победи в големи победи и рекламира прегрятата военна икономика на Русия като знак за сила. Целите му са ясни: да превърне Украйна в орязана клиентска държава, да разбие западното единство и да промени световния ред, за да подкрепи дългосрочния стремеж на Русия към имперско величие. Междувременно Европа се надява, че Съединените щати ще преоткрият трансатлантическата солидарност или че Русия просто ще се оттегли в Украйна. Нито един от двата сценария не е вероятен и нито един от тях не представлява стратегия. Това, от което Европа се нуждае, е да се изправи срещу Кремъл по негови собствени условия.

Европа трябва да преразгледа подхода си към Русия , за да бъде по-агресивна и пресметлива. Тя трябва да използва в максимална степен наличните икономически инструменти, като например изземването на руски активи в чужбина. В същото време не бива да заема строги позиции, които я оставят настрана от бъдещите преговори – например, като отказва да приеме облекчаване на санкциите за Русия, освен ако Украйна не бъде възстановена в границите си от 1991 г., позиция, която означава, че Европа няма да получи място на масата за преговори. Европа също трябва да се научи да побеждава Путин в собствената му подривна игра, като насърчава както дезертьорството на руските елити, така и бягството на капитали от Русия. Европейските лидери също трябва да гледат напред, към време след Путин – и да положат основите за тези бъдещи отношения. Ако Европа иска да помогне за оформянето на Русия, трябва да започне сега. В противен случай руските дронове над Полша и Румъния може да са предвестник на далеч по-тревожно бъдеще.

След пълномащабното нахлуване на Русия, Европа бързо се присъедини към Украйна, като до момента похарчи над 200 милиарда долара за военна и икономическа помощ. ЕС е предоставил 18 последователни пакета от санкции срещу Русия от началото на нахлуването. Той също така се ангажира да разшири съюза, за да включи Украйна и Молдова, въпреки възраженията на Унгария, една от държавите-членки.

Руската агресия и скорошният натиск от страна на САЩ също подтикнаха ЕС да направи по-умни инвестиции в отбраната и да изгради по-силна индустриална база. Блокът създаде "Действия за сигурност за Европа" – фонд от 150 милиарда евро, от който държавите-членки на ЕС и няколко външни партньори, включително Украйна , могат да теглят за обществени поръчки за отбрана. Нови схеми за съвместно производство в областта на отбраната, като например споразумение между Дания и Украйна, също ще позволят на европейците да изградят военни способности, от които ще се нуждаят десетилетия напред. Като цяло има основания да бъдем уверени в дългосрочната способност на Европа да възпира Русия. Въпреки настоящите пречки – включително затрудненията във военното производство, неравномерните възможности за борба с дронове и кибервойна между държавите и пропуските в обмена на разузнавателна информация – Европа вече би могла да поддържа и спечели конвенционална война с Русия, ако такава избухне.

Европейските възможности може да са доста силни, но волята на Европа не е. На страните им липсва колективната спешност да оформят не само крайната цел в Украйна, но и по-широката идея за европейска сигурност. Със сигурност няма консенсус как да се реагира на руските провокации, както се вижда от различните реакции на Полша и Румъния към заплахите от дронове. Европейските държави дори нямат общо разбиране за това какво би означавало за Европа, ако Русия най-накрая покори Украйна, било чрез пълна военна победа, било чрез споразумение, постигнато при условията на Путин.

Едно мнение, рядко изразявано публично, но тихо разпространявано в елитните политически кръгове на ЕС, е, че подобен резултат не би променил фундаментално нещата за Европа. Континентът би могъл да възобнови ограничени отношения с Русия; в края на краищата Европа купуваше петрол и газ от Съветския съюз, който контролираше Украйна, и дори подписа договори за контрол на въоръженията с него – разведряване, водено от логиката на „Вандел благодаря на Хендел“ – политиката на Западна Германия за „промяна чрез търговия“ спрямо комунистическите държави. Унгарският премиер Виктор Орбан и словашкият премиер Роберт Фицо подкрепят тази позиция днес. Крайнодесните опозиционни сили във Франция, Германия, Италия и Румъния вероятно също биха наклонили националните политики на тези държави-членки към сближаване, ако вземат власт. Логиката на тази позиция е проста: антагонистична Русия няма да изчезне и рисковете от ескалация са твърде високи. Следователно е по-добре да се установи положението сега. Европа трябва да намери баланс с агресивна Русия чрез търговия и отстъпки, дори когато Русия възстановява империя на източната граница на Европа.

Алтернативната гледна точка е, че прекратяването на войната в Украйна в полза на Русия би представлявало екзистенциална заплаха за континента, като би оставило източния фланг на Европа изложен на руска подривна дейност или дори пряка инвазия. Тази линия на мислене твърди, че е било наивно да се предполага, че Путин ще спре до Крим през 2014 г. и че е опасно да се предполага, че ще спре до Украйна сега. Тя разглежда исканията на Русия НАТО да се оттегли към границите си отпреди 1997 г. не като риторичен блъф, а като максималистична цел, която Москва ще се опита да изпълни.

Във видимо безредие европейците – по-специално британците и французите – сформираха така наречената коалиция на желаещите, за да се опитат да изградят консенсус относно Украйна, като заобиколят Унгария и други несъгласни страни. Но всъщност има малък апетит за въвеждане на каквито и да е гаранции за сигурност, водени от Европа. Както каза наскоро полският външен министър Радослав Сикорски: „Кой иска да се бие с Русия? Не виждам много доброволци.“ Членовете на ЕС също се карат помежду си, както при неотдавнашен публичен спор между Полша и Унгария заради украинските атаки срещу нефтопровода „Дружба“, който доставя руски петрол до Унгария и Словакия. Подобни препирни проектират образ на безпомощна Европа, неспособна да говори с един глас. Това също така пречи на Европа да използва значителните инструменти, с които вече разполага.

Например, европейците не желаят да конфискуват замразени руски активи, за да наберат повече пари за Украйна, което им носи двулична похвала от Кремъл. Те също така като цяло не желаят да се противопоставят на руските танкери, които контрабандно пренасят петрол за Китай и Индия, за да подпомогнат военната икономика на Москва. Водеща държава-членка на ЕС, Германия, е неразбираемо неохотна да предостави на Украйна ракети с голям обсег, докато Франция смътно заплаши да изпрати сухопътни войски в Украйна, въпреки че няма реално намерение да го направи. Руските нахлувания на дронове в Полша и Румъния досега доведоха до малко повече от изявления на загриженост, вместо до това, което би трябвало да доведат: допълнителни и много публични ангажименти за значителна военна помощ за Украйна. В момента Путин има всички основания да се съмнява, че по-нататъшни руски саботажи или подривни действия ще предизвикат осезаеми последици.

Европа се провали и на дипломатическия фронт, като се изключи от процеса на преговори. С малки изключения, европейците избягват директен контакт с Русия, като вместо това използват дългосрочна пропаганда, за да покажат на Кремъл какво мислят за бруталната политика на Путин. Обявяването на Путин за военен престъпник – колкото и справедливо да е – обаче не помага в преговорите за прекратяване на войната. Освен това държи европейците далеч от залите, където се провеждат подобни преговори. Докато преговарящите от САЩ и Русия започнаха да се срещат при закрити врати в Аляска и другаде, европейците наблюдаваха отстрани, неспособни да се включат в преговорите или да предложат жизнеспособни алтернативи на мирния план в Украйна, проектиран от Русия, и нежелаещи да използват икономическото си влияние, за да принудят Путин към диалог.

Забележително е, че те направиха това, дори когато администрацията на Тръмп продуктивно се ангажира със съседите на ЕС, включително Беларус, която се ръководи от подкрепяния от Русия диктатор Александър Лукашенко. Тръмп дори събра Армения и Азербайджан, за да подпишат мирно споразумение в Белия дом, без никакво руско или европейско участие. Само преди три години Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия, нарече Азербайджан „ключов енергиен партньор“. Това икономическо отваряне обаче не беше съпроводено с политически последващи действия. Тази пропусната възможност за установяване на транзакционни връзки със страна на прага на Русия е симптоматична за липсата на прагматизъм от страна на ЕС по отношение на по-широкия регион. Тъй като хватката на Москва отслабва в собствения ѝ заден двор, Европа може да се намеси със смислени алтернативи, използвайки напрежението в отношенията на Русия с многобройните ѝ недоволни съседи и по този начин да спечели позиции в геополитическото си надпреварване с Кремъл.

Проектирането на европейска сила изисква повече от просто натрупване на оръжия и предлагане на уверения за бъдеща помощ на Украйна. Европа трябва също така да започне да използва собствените тактики на Путин срещу него. Тя трябва да прегърне собствената си кампания за подривна дейност.

Игра по правилата

Една от определящите характеристики на икономическия колапс на Русия през 90-те години на миналия век беше огромният отлив на капитал. Според консервативни оценки, над 150 милиарда долара бяха преместени в офшорни сметки, докато обикновените руснаци бяха изправени пред икономическа разруха. Това предизвика финансовата криза в страната от 1998 г., която допълнително ускори изтичането на капитали и доведе до вътрешнополитически хаос. Такива сътресения от своя страна издигнаха Путин, който обеща да възстанови стабилността, да наложи ред и да обуздае олигарсите. Окуражен от покачващите се цени на петрола, новият лидер на Русия възстанови икономиката и натрупа внушителен военен фонд – такъв, който сега поддържа кампанията му в Украйна и гарантира устойчивостта на режима му.

След нахлуването в Украйна през 2022 г., Русия защити икономиката си, като комбинира агресивни фискални стимули със строг контрол, ефективно предотвратявайки масовото изтичане на капитали. Руските олигарси и бизнесмени също се страхуваха от конфискации на активи в чужбина и затова се върнаха под защитната скамейка на Москва. Путин ги приветства. „У дома е по-безопасно“, каза той, подигравайки се с онези, които бяха загубили състояния другаде, като наивни. „Инвестирайте тук.“ Той нарече онези, които преместиха капитали в чужбина, „опасни“ за неговия режим. Някои американски и европейски санкции всъщност затвърдиха тази стратегия на крепост, като затрудниха руснаците да прехвърлят или укриват активи в чужбина. Резултатът: Русия избегна кризата на платежния баланс, която осакатява държавата през 90-те години.

Европа трябва да осъзнае, че отслабването на военните усилия на Кремъл изисква нарушаване на вътрешното равновесие, което го поддържа. За тази цел Европа трябва да насърчава дезертьорството на елита и изтичането на капитали. Това не означава превръщането на континента в безопасно убежище за незаконно богатство. Руският капитал трябва да бъде стриктно проверяван, за да се гарантира, че не се използва за купуване на политическо влияние. Но създаването на селективни изходни рампи за вътрешни лица от режима, както и на безопасни канали за преместване на техните активи, може да послужи като форма на целенасочена подривна дейност. Смъртта през юли на руския министър на транспорта Роман Старовойт, официално обявен за самоубийство, сочи за задълбочаващата се параноя и натиск в руската управляваща класа. Европа трябва да предложи авариен люк за онези, които са готови да напуснат кораба – и да донесат със себе си знанията и парите си. Целта не е да се реабилитира отслабващата руска олигархия, а да се разбият елитни мрежи, които все още играят значителна роля в поддържането на управлението на Путин.

Европа трябва да преразгледа подхода си към Русия, за да бъде по-агресивен и пресметлив.

Европа също трябва да направи повече, за да привлече руски професионалисти, готови да се откажат от руското си гражданство и да се преселят в Европа. Тяхното напускане би отслабило режима отвътре. Учените, лекарите и ИТ специалистите например формират гръбнака на руската военна икономика. Гласувайки с краката си, те биха могли да източат таланти, да ускорят упадъка и да окажат натиск върху Кремъл да запечата границите си – акт, който би разкрил авторитаризма на Путин и би ускорил неговия упадък. Улесняването на тяхното напускане би помогнало за разпадането на вътрешния консенсус, поддържащ войната.

Ключов аргумент срещу този подход е рискът от инфилтрация на руски саботьори и шпиони. Но заплахата е преувеличена: руски разузнавачи вече са в Европа в значителен брой и всяко по-нататъшно увеличение може да бъде частично неутрализирано чрез по-добра контраразузнавателна работа и надлежна проверка. Това би съпътствало управляема опасност за Европа, но потенциалният ефект върху вече слабо разтегнатата руска икономика не може да бъде надценен.

Щетите могат да бъдат както политически, така и финансови. Създавайки толкова привлекателно убежище, че Путин е принуден да запечата границите си и да заключи гражданите си вътре, Европа може да разкрие неговата слабост. Има прецедент за това. В началото на Студената война Източна Германия излита квалифицирани работници на Запад, отслабвайки икономическата база на режима. В отговор комунистическото ръководство построи Берлинската стена - забележителност, която се превърна във въплъщение на провала, доказателство, че режимът може да оцелее само като затваря собствените си граждани. Това помогна за делегитимирането на източногерманския комунизъм и проправи пътя за евентуалния му крах. По същия начин Европа трябва да покаже ясно, както чрез политика, така и чрез публични послания, че войната на Путин е откъснала Русия от европейската идея и че онези, които са готови да се откажат от тази война, ще намерят Европа отворена за тях.

Парадоксално е, че европейските държави биха могли по-лесно да координират и въведат тактики за подривна дейност, отколкото да предприемат по-конвенционални действия, като например налагане на санкции. Това е така, защото подривната дейност разчита на националната компетентност, а не на единодушието на ЕС, тъй като много аспекти на миграцията и граничния контрол могат да бъдат преоформени чрез съществуващите механизми без пълен консенсус. Дори скептици като Унгария или Словакия могат да представят селективния прием на висококвалифицирани руски работници и елити като хуманитарна мярка, насърчаваща растежа, а не като ескалация на военни действия.

Война, после мир

Всяка жизнеспособна стратегия на ЕС спрямо Русия трябва да включва дългосрочна визия за това къде Европа иска да бъде Русия след десет или петнадесет години – независимо дали Путин ще остане на власт или не. Без нея Европа рискува да се заключи в чисто конфронтационна позиция, в която третира Русия като вечен враг.

След падането на Съветския съюз Европа беше най-силният защитник на интегрирането на Русия в международните институции и включването ѝ в сътрудничеството в областта на сигурността с НАТО. Тази традиция продължи да ръководи ангажираността на ЕС с Русия до нахлуването в Украйна, дори когато членовете ѝ е трябвало да решат да променят курса си. И все пак, сега тя не може да бъде заменена от опростена стратегия за сдържане, при която Европа държи Русия в клетка и я подтиква от безопасно разстояние. Целта вместо това трябва да бъде отслабване и в крайна сметка побеждаване на агресивен противник, като същевременно се запази възможността за постимперско бъдеще на Русия.

Ако Европа успее да отслаби Кремъл, тя ще носи и известна отговорност за управлението на последващата нестабилност. Следователно стратегията на ЕС за Русия трябва да включва планиране за следконфликтния преход на Русия, когато тя може да се реинтегрира в рамките на сътрудничество в международен план със западните страни. Такава стратегия ще устои на изкушението на фатализма. Русия не е предопределена да бъде враждебна, недемократична или империалистическа по природа. Дори когато Европа се изправя срещу руската агресия с яснота и сила, тя трябва да следва двупосочна стратегия – такава, която оставя вратата отворена за различни отношения със страната. Европа може да държи кама в едната си ръка, но трябва да е готова да протегне другата.