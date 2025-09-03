Сергей Лавров: Русия разчита на продължаване на преговорите с Украйна

Русия очаква преговорите с Украйна да продължат, а ръководителите на делегациите поддържат директен контакт, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за индонезийския вестник “Компас“.

На въпрос за мерките, предприети от Москва за разрешаване на конфликта около Украйна, Лавров каза, че тази пролет преките руско-украински преговори са възобновени по инициатива на руския президент Владимир Путин.

Според Лавров, “за да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини. Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия“, допълни той.

Същевременно Лавров заяви, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна. Същевременно допълни, че ръководителите на украинската и на руската преговорна делегация поддържат пряка връзка.

“В Истанбул се проведоха три кръга преговори и беше постигнат известен напредък по хуманитарни въпроси, като например размяна на военнопленници и задържани лица, връщане на тела на загинали и др. Освен това всяка страна представи своята гледна точка относно предпоставките за прекратяване на конфликта. Ръководителите на делегациите поддържат пряк контакт. Очакваме преговорите да продължат“, каза Лавров, цитиран от ТАСС.

Руският министър подчерта, че разрешаването на украинската криза по мирен път остава приоритет на Русия.