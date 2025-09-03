IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Сергей Лавров: Русия разчита на продължаване на преговорите с Украйна

Преговорите тази пролет са възобновени по инициатива на Путин

03.09.2025 | 07:15 ч. Обновена: 03.09.2025 | 09:09 ч. 15
Reuters

Reuters

Русия очаква преговорите с Украйна да продължат, а ръководителите на делегациите поддържат директен контакт, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за индонезийския вестник “Компас“.

На въпрос за мерките, предприети от Москва за разрешаване на конфликта около Украйна, Лавров каза, че тази пролет преките руско-украински преговори са възобновени по инициатива на руския президент Владимир Путин.

Според Лавров, “за да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини. Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия“, допълни той.

Същевременно Лавров заяви, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна. Същевременно допълни, че ръководителите на украинската и на руската преговорна делегация поддържат пряка връзка.  

Свързани статии

“В Истанбул се проведоха три кръга преговори и беше постигнат известен напредък по хуманитарни въпроси, като например размяна на военнопленници и задържани лица, връщане на тела на загинали и др. Освен това всяка страна представи своята гледна точка относно предпоставките за прекратяване на конфликта. Ръководителите на делегациите поддържат пряк контакт. Очакваме преговорите да продължат“, каза Лавров, цитиран от ТАСС.

Руският министър подчерта, че разрешаването на украинската криза по мирен път остава приоритет на Русия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Сергей Лавров Русия мирни преговори войната в Украйна Владимир Путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem