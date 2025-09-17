Кадиров: Алла Пугачова e враг на народа

Губернаторът на Чечения Рамзан Кадиров нарече легендарната руска поп певица Алла Пугачова „враг на народа“ заради коментарите, които тя направи в първото си обширно интервю от началото на пълномащабната война в Украйна.

Кадиров беше подтикнат от похвалите на Пугачова за чеченския сепаратистки лидер Джохар Дудаев, който ръководеше движението за независимост на републиката до убийството му през 1996 г.

„Амбициите на Дудаев като генерал, позирането и безразличието му към реалните проблеми на чеченския народ доведоха до нарастване на бандитизма и пълен финансов колапс“, написа Кадиров в Telegram. Той добави, че „враговете на народа и предателите като Пугачова“ не трябва „безсмислено да спекулират за най-трудния период в чеченската история“.

76-годишната Пугачова напусна Русия след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. По време на тричасовото си интервю в YouTube с журналистката Катерина Гордеева тя каза, че познава лично Джохар Дудаев и го нарече „достоен, уважаван, културен, красив мъж“.

"А съпругата му! Художник, писател, политик… Тя ми се обаждаше, мислейки си, че мога по някакъв начин да помогна. Но какво можех да направя? Нищо. Дори сега ме е срам да ѝ предам поздрави. Алла Фьодоровна, ако случайно видите това интервю, извинявам се, че не успях да направя нищо, за да запазя Джохар жив", каза певицата.

Забележките на Пугачова за Дудаев също предизвикаха съдебен иск, с който се иска обезщетение от 1,5 милиарда рубли (над 18 милиона долара). Ищецът е адвокат Александър Трещев, редовен гост в руски държавни телевизионни предавания.