Китай отстреля с ракета НЛО в небето си?

Зашеметяваща експлозия беше заснета, след като ракета сякаш унищожи неидентифициран летящ обект, което предизвика много необичайни теории за това какво всъщност е било ударено.

Жители на провинция Шандонг в Китай заснеха ярък, бавно движещ се обект, летящ близо до земята, мигове преди да избухне и да падне на Земята. Кадрите, споделени в китайските социални медийни платформи, показват червено огнено кълбо, сякаш изстреляно като ракета земя-въздух към обекта, последвано от две силни експлозии.

Инцидентът се е случил в петък, 12 септември, близо до градовете Вейфан и Риджао, около 21:00 часа местно време в Китай (9:00 часа източно време в САЩ).

Новината за мистериозната експлозия се разпространи бързо онлайн, достигайки до социалните медийни платформи в САЩ, където хората започнаха да спекулират, че китайските военни са свалили дрон, метеор или НЛО.

Няма официални изявления от китайското правителство или военни, които да потвърдят случилото се.

Инцидентът обаче се случи едновременно с планираните военни учения в близкото Бохайско море, където китайските военни обявиха, че практикуват с бойни оръжия.

Потенциалният ракетен удар дойде само дни след като изслушване в Конгреса на САЩ разкри шокиращи кадри на ракета Hellfire на военен дрон, която сякаш отскочи от НЛО-то, срещу която беше изстреляна.

Някои от коментиращите в социалните медии смятаха, че обектът е цел, вероятно дрон или фалшива ракета, използвана в ученията в Бохайско море, и китайците са я свалили по време на тест на своите отбранителни системи. В единия ъгъл на експлозията зрителите могат да видят как предполагаемата ракета се издига от далечна позиция от другата страна на хоризонта, бързо прелита небето и след това се насочва надолу, за да удари неизвестния обект.

Други предположиха, че целта е била естествен обект, като метеор. На видеата обаче не се вижда огнена опашка, простираща се от обекта, който предполагаемата ракета е ударила.

Когато малки парчета космически скали навлязат в земната атмосфера, те се движат с изключително високи скорости, причинявайки триене, докато се движат във въздуха, и създавайки светеща опашка от електрически зареден въздух около метеорита. Освен това метеорите обикновено не летят успоредно на земята, както изглежда прави обектът във видеото.

Ако беше метеор, който обикновено се движи между 25 000 и 160 000 мили в час, способността на Китай да прехваща такъв бързо движещ се обект би представлявала голям скок напред във военната отбранителна технология.

Много хора онлайн потребители се опасяват, че китайската армия е насочила и унищожила извънземен кораб миналата седмица.

„Още един НЛО UAP беше свален... Това определено е част от тяхната програма за обратно инженерство“, твърди един човек в X.

Междувременно подобен инцидент на 30 октомври 2024 г., който току-що беше публично достояние, доведе до много различен резултат.

По време на третото изслушване в Конгреса относно неидентифицираните аномални явления (НФО), конгресменът Ерик Бърлисън от Мисури разкри невиждани досега кадри на НЛО, ударено от ракета на американски военен дрон край бреговете на Йемен.

За разлика от обекта в китайското видео, светещият кълбовиден апарат продължава да лети, след като беше ударен от лазерно насочвана бомба.

Военният информатор Джефри Нучетели, бивш полицай от ВВС в продължение на 16 години, нарече новото видео „изключително доказателство“ за съществуването на НЛО.

Въпреки че може никога да не бъде потвърдено от Китай дали удареният обект е истинско НЛО, първоначалните доклади за инцидента клонят към тест на военно оръжие.

През 2025 г. въоръжените сили както на САЩ, така и на Китай засилиха военните си учения в Тихия океан, включително множество съобщения за провеждане на стрелби от Китай в Източнокитайско море, само на 200 мили от мистериозната експлозия.