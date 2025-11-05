Руски офицер към войниците си: Кълна се в майка си, лично ще ви убия ВИДЕО

Докато подготвял бойна мисия в Украйна, руският офицер изръмжал заплахите си към група войници. „Ако не слушате командите ми, ако откажете да изпълнявате задълженията си, кълна се в майка си, кълна се в децата си, лично ще ви застрелям. Всеки един от вас!“, казал той в нещо, което изглеждало като импровизирана руска военна база.

„Ще ви обявя за изчезнали в действие и след това ще ви застрелям всички. Не ме интересува! Имам одобрение“, продължил офицерът.

Войниците не отговорили.

Видеото е една от най-ярките илюстрации на бруталните методи, използвани от кремълската армия, за да държи войските си в строй. То се появи тази седмица, след като беше публикувано от Telegram канала „Не жди хорошие новости“ [Не очаквайте добри новини], който следи загубите на руските военни.

‼️ 🇷🇺 Andrey Dmitriev, a Russian soldier known as Karas, posted a video showing his commander, Yuriy Babakov, nicknamed Piterskiy, threatening to shoot his own troops for disobedience. "Refuse, and I'll shoot you myself. I'll report you missing. I don't care, l've got permission… pic.twitter.com/6Sx9mJhqrJ — Wanshaer Wynkoop💂🏼‍♂️🇳🇱 (@1942InGermany) November 5, 2025

В публикацията се казва, че видеото е изпратено от Андрей Дмитриев, руски военнослужещ, който е избягал от фронта, след като командирът, Юрий Бабаков от 218-и танков полк, е заплашил да го убие. Не е ясно дали Дмитриев, идентифициран като войник по договор в щурмовото подразделение „Щурма V“ на полка, е един от войниците във видеото.

Известно е, че над 140 000 руски войници са загинали в Украйна, откакто Москва започна пълномащабното си нахлуване през 2022 г., но не всички от тях са били убити от силите на Киев. „Верстка“, уебсайт на руска опозиция в изгнание, наскоро идентифицира 101 руски военнослужещи, за които твърди, че са убили свои събратя войници или умишлено са ги изпратили на самоубийствени мисии като наказание за това, че не са платили подкупи или са отказали заповеди.

В него се казва, че някои войници са били хвърляни в ями от командирите и принуждавани да се бият помежду си до смърт. Видеоклип, публикуван през май, показва двама руски войници, отказали да отидат на бойна мисия, как се борят един с друг в дупка в земята.

„Довърши го вече, какво, по дяволите, чакаш? Той все още диша“, се чува зад кадър, докато единият от войниците стиска здраво другия за врата. Вторият войник най-накрая спира да се движи.

Убийството на руски военнослужещи от собствените им сили, често по заповед на началниците им, е станало толкова често срещано, че се нарича с израза „да нулираш“ войник.

„Те буквално пребиха до смърт едно дете от моя взвод, като разбиха главата му в пода“, каза един войник. Твърди се, че други са били екзекутирани хладнокръвно или са били атакувани с дронове, след като са се нахвърлили върху командирите.

Източник от руската военна прокуратура каза пред Verstka, че е получила над 12 000 жалби, свързани с „нулиране“ във въоръжените сили. Само шепа войници обаче са обвинени, защото подобни разследвания биха „повлияли негативно на военните операции“, каза източникът.

В един случай, войник на име Андрей Биков от 80-ти гвардейски танков полк е бил пребит до смърт, след като е отказал да предаде на командирите си кола, която е купил с пари, получени като обезщетение за бойно нараняване.

„Пребиха го толкова жестоко, че не остана нито едно място по тялото му недокоснато“, каза майка му Татяна пред Verstka. „Но следователите не правят нищо. В шок съм. Момчето ми лежи там от 8 май. Дори не мога да го погреба.“

Друг руски войник, за когото се смята, че е бил убит от собствените си войски, е Саид Муртазалиев, 18-годишен от Дагестан, предимно мюсюлманска руска република в региона на Северен Кавказ.

Муртазалиев е арестуван в Москва по подозрение в измама, след което е бил измъчван от полицията, докато не подпише военен договор, каза майка му. След като е бил изпратен в Украйна, той ѝ е казал във видео съобщение, че му е наредено да плати на командирите 1 150 000 рубли [10 900 британски лири] или да бъде изпратен на самоубийствена мисия.

След като предал парите, Муртазалиев казал на майка си, че на един от неговите колеги войници е наредено да го убие, за да го спре да доносничи на командирите. Оттогава няма вест за него.