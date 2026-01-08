Здравните власти в САЩ помилваха леко вредата от алкохола

Администрацията на президента Доналд Тръмп публикува в сряда нови насоки за хранене, които изоставят дългогодишните препоръки на САЩ американците да ограничат консумацията на алкохол до две напитки на ден за мъжете и една за жените, в полза на простия съвет да консумират по-малко, за да бъдат по-здрави, предаде Ройтерс.

Промяната е част от новите т.нар. „Насоки за хранене на американците за периода 2025-2030 г.“ - пътната карта на правителството на САЩ за здравословни практики на пиене и хранене, която влияе върху медицинските съвети, състава на училищния обяд и други политики.

Най-новото издание на диетичните препоръки също така

съветва американците да ядат повече протеини, по-малко захар

и да избягват силно преработените храни. Насоките са най-новият резултат от програмата на администрацията на Тръмп „Да направим Америка отново здрава“, припомня Ройтерс.

Служител на действащата администрация заяви, че федералните служители не вярват, че новите препоръки за алкохол са голяма промяна спрямо предишните правителствени съвети.

Някои организации обаче заявиха, че ходът ще навреди на общественото здраве и може да доведе до по-тежка консумация на алкохол, тъй като потребителите сами определят умереността. Други здравни органи, включително Световната здравна организация на ООН, заявиха, че дори ниските нива на консумация на алкохол могат да увеличат рисковете за здравето.

Междувременно анкета на „Галъп“ установи миналата година, че американците казват, че пият „по-малко от всякога“, като повече от половината казват, че дори „умерената консумация на алкохол е вредна“.

Седмичната консумация на алкохол на глава от населението в САЩ е на най-ниското си ниво от 90-те години на миналия век, въпреки че това отразява спад от само около една напитка на човек на седмица, според оценки на фирмата за пазарни проучвания на напитки IWSR, базирани на обема на продажбите в индустрията.

Както отбелязва Ройтерс, резултатите от изследванията по темата често са противоречиви. Проучване, възложено от здравните власти по време на президентството на Джо Байдън, показва, че дори консумацията на една алкохолна напитка дневно може да повиши някои здравни рискове.

Друго изследване, поръчано от Конгреса и подкрепяно от алкохолната индустрия, обаче стига до извода, че умерената употреба на алкохол е свързана с по-нисък риск от смъртност от всички възможни причини. /БТА