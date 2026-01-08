Проливен дъжд наводни булеварди в Бургас тази сутрин

Силна буря с гръмотевици удари Бургас рано тази сутрин, като проливният дъжд за кратко наводни някои улици и булеварди в града.
Интензивните валежи затрудниха движението в няколко ключови участъка.
От общината съобщиха за наводнени зони по ул. "Яким Якимов", бул. "Янко Комитов", както и надлеза "Владимир Павлов", където автомобилите преминават със значително намалена скорост заради събраната вода.
"Армагедон в Бургас. Всичко добре - дъжд, вятър, студ, буря...ама гръмотевиците са вече тема за размисъл. От старите хора съм запомнила, че зимата никога няма гръмотевици, само през пролет и лято. Каквото и да се случва, не е по ритъма на Земята, боледува", коментира потребител във Facebook.
Към момента няма информация за пострадали или за щети, причинени от силния вятър, предаде БНТ.