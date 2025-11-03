IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мощно земетресение разтърси Афганистан, има жертви

Една от най-красивите джамии в света е повредена

03.11.2025 | 08:10 ч. 0
Мощно земетресение разтърси Северен Афганистан, убивайки най-малко 12 души и повреждайки една от най-красивите джамии в страната, съобщиха местните власти.

Семейства бяха разтърсени в ранните часове на понеделник, когато земетресението с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер удари близо до Мазари Шариф, един от най-населените градове в северната част на страната, на малка дълбочина от 28 километра, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от CNN.

В ход е мащабна операция по издирване и спасяване, след като на видео, публикувано от Министерството на отбраната в понеделник сутринта, е видяно дете, извадено от развалините в северната част на страната. Не беше ясно веднага дали детето е оцеляло.

Емблематичната Синя джамия в Мазари Шариф е била повредена при земетресението, разкриха кадри в социалните медии. Основата ѝ е била осеяна с развалини. Мястото е едно от архитектурните съкровища на Афганистан и важна точка за поклонение, за която някои смятат, че е мястото за почивка на Хазрат Али, четвъртият халиф на исляма и зет на пророка Мохамед.

Здравните власти съобщиха, че първоначалният брой на жертвите е 12, а около 200 души са ранени в провинция Саманган, близо до епицентъра. Националният орган за готовност за бедствия съобщи, че земетресението е ударило около 1 часа сутринта местно време, като е засегнало части от север, изток и запад.

През последните години Афганистан е преживял серия от земетресения, които са причинили хиляди смъртни случаи, а моделите на USGS изчисляват, че трусът от това земетресение може да доведе до стотици смъртни случаи.

Способността на бедната страна да реагира на природни бедствия е допълнително възпрепятствана от недостига на международна помощ след успешното превземане на властта от талибаните след хаотичното оттегляне на водените от САЩ сили през 2021 г.

