Русия прибягва до използването на стари нацистки оръжия във войната си срещу Украйна, тъй като Кремъл е принуден да извършва набези в музеи, за да помогне за превъоръжаването и презареждането на своята военна машина.
Украинското разузнавателно звено "Тур" твърди, че е открило нацистки детонатори в руски склад за боеприпаси, публикувайки снимки на конусовидните устройства с гравирани нацисткия орел Райхсадлер и свастика, щамповани с годината 1934.
"Нацистки оръжия все още се използват за убиване на хора", написа звеното в публикация в Telegram. "Режимите на Хитлер и Сталин ги няма, но режимът на Путин ги е заменил. Имената са различни, но същността остава същата. Руските власти подхранват народа си с мита за борба с фашизма, докато в действителност самите те са фашистка държава."
Откритието послужи като напомняне за мрачната история на Русия в началото на Втората световна война, когато съветският лидер Йосиф Сталин сключва сделка с нацистка Германия.
"На 17 септември 1939 г. Съветският съюз вероломно атакува Полша, която вече е силно отслабена от боевете с Вермахта", пише подразделението, визирайки нацистките въоръжени сили. "Това не е единственият случай на сътрудничество между два тоталитарни режима. През август 1939 г. СССР и Германия подписват търговско споразумение, което е допълнено през февруари 1940 г. Съгласно тези споразумения Съветският съюз получава военно оборудване, машини и технологии, както и суровини – включително детонатори за снаряди, маркирани със свастика."
В публикацията в Telegram звеното смята, че откритите нацистки детонатори са остатък от онова време, тъй като са били "съхранявани в руски складове".
Не е необичайно Русия да разчита на остарели технологии и боеприпаси от ранните войни, според майор Олег Ширяев, който командва 225-ти отделен щурмов полк на Украйна.
"Виждали сме много пъти, че Русия използва оборудване от времето на Втората световна война", казва той пред The Post. "Това говори за факта, че Русия има определени проблеми – има много боеприпаси, които са изразходвани, защото тази война продължава от близо четири години. И всякакви запаси, които Русия е имала, вече са изчерпани."
Самият Шряев е виждал руски войски да използват болтови пушки Мосин-Наган, разработени в края на 19 век, взети от руски военни музеи за употреба на съвременните бойни полета на Украйна, каза той.
"Пушката Мосин е разработена в края на 19-ти век и е била използвана в Първата и Втората световна война, а след това в някакъв момент е заменена от нещо, наречено СКС“, обяснява той. „Едва след това се появява АК-47 - така че Мосин е две поколения преди АК, който сам по себе си също е доста не особено модерен пистолет."
Специалният президентски пратеник на САЩ Кийт Келог говори за феномена по време на дискусия на конференцията "Ялтенска европейска стратегия" в Киев в понеделник.
"Русия вади танкове от нафталин, от музеи, за да ги постави на бойната линия", каза той, описвайки как Москва "губи" войната. "Те не могат да действат с големи движения, защото украинците ще ги убият. А украинците се бият доблестно там."
Москва също така е пренасочила корабни оръдия от Втората световна война на леко бронирани ремаркета за войната там и се е опитала да модернизира ранните бойни машини на пехотата, взети от складове, докато се бори да продължи войната си в Украйна на фона на намаляващите запаси, каза Шряев.
"Знаем също така със сигурност, потвърдено чрез разузнаване, че Северна Корея е доставяла боеприпаси на Русия поради тази причина, липсата на боеприпаси", каза командирът.