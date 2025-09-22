Русия прибягва до използването на стари нацистки оръжия във войната си срещу Украйна, тъй като Кремъл е принуден да извършва набези в музеи, за да помогне за превъоръжаването и презареждането на своята военна машина.

Украинското разузнавателно звено "Тур" твърди, че е открило нацистки детонатори в руски склад за боеприпаси, публикувайки снимки на конусовидните устройства с гравирани нацисткия орел Райхсадлер и свастика, щамповани с годината 1934.

"Нацистки оръжия все още се използват за убиване на хора", написа звеното в публикация в Telegram. "Режимите на Хитлер и Сталин ги няма, но режимът на Путин ги е заменил. Имената са различни, но същността остава същата. Руските власти подхранват народа си с мита за борба с фашизма, докато в действителност самите те са фашистка държава."

Откритието послужи като напомняне за мрачната история на Русия в началото на Втората световна война, когато съветският лидер Йосиф Сталин сключва сделка с нацистка Германия.

"На 17 септември 1939 г. Съветският съюз вероломно атакува Полша, която вече е силно отслабена от боевете с Вермахта", пише подразделението, визирайки нацистките въоръжени сили. "Това не е единственият случай на сътрудничество между два тоталитарни режима. През август 1939 г. СССР и Германия подписват търговско споразумение, което е допълнено през февруари 1940 г. Съгласно тези споразумения Съветският съюз получава военно оборудване, машини и технологии, както и суровини – включително детонатори за снаряди, маркирани със свастика."

В публикацията в Telegram звеното смята, че откритите нацистки детонатори са остатък от онова време, тъй като са били "съхранявани в руски складове".

Не е необичайно Русия да разчита на остарели технологии и боеприпаси от ранните войни, според майор Олег Ширяев, който командва 225-ти отделен щурмов полк на Украйна.

"Виждали сме много пъти, че Русия използва оборудване от времето на Втората световна война", казва той пред The ​​Post. "Това говори за факта, че Русия има определени проблеми – има много боеприпаси, които са изразходвани, защото тази война продължава от близо четири години. И всякакви запаси, които Русия е имала, вече са изчерпани."

Самият Шряев е виждал руски войски да използват болтови пушки Мосин-Наган, разработени в края на 19 век, взети от руски военни музеи за употреба на съвременните бойни полета на Украйна, каза той.

"Пушката Мосин е разработена в края на 19-ти век и е била използвана в Първата и Втората световна война, а след това в някакъв момент е заменена от нещо, наречено СКС“, обяснява той. „Едва след това се появява АК-47 - така че Мосин е две поколения преди АК, който сам по себе си също е доста не особено модерен пистолет."

Специалният президентски пратеник на САЩ Кийт Келог говори за феномена по време на дискусия на конференцията "Ялтенска европейска стратегия" в Киев в понеделник.

"Русия вади танкове от нафталин, от музеи, за да ги постави на бойната линия", каза той, описвайки как Москва "губи" войната. "Те не могат да действат с големи движения, защото украинците ще ги убият. А украинците се бият доблестно там."

Москва също така е пренасочила корабни оръдия от Втората световна война на леко бронирани ремаркета за войната там и се е опитала да модернизира ранните бойни машини на пехотата, взети от складове, докато се бори да продължи войната си в Украйна на фона на намаляващите запаси, каза Шряев.

"Знаем също така със сигурност, потвърдено чрез разузнаване, че Северна Корея е доставяла боеприпаси на Русия поради тази причина, липсата на боеприпаси", каза командирът.