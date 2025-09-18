Брижит Макрон ще предостави научни доказателства, че не е транссексуална

Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят фотографски и научни доказателства пред американски съд, за да докажат, че г-жа Макрон е жена.

Адвокатът им казва, че френският президент и г-жа Макрон ще представят документацията в дело за клевета, което са завели срещу инфлуенсърката Кандис Оуенс, след като тя популяризира убеждението си, че Бриджит Макрон е родена мъж.

Адвокатите на Оуенс са отговорили с искане за отхвърляне на иска.

В интервю за подкаста "Слава под огън" на BBC, адвокатът на Макрон по делото, Том Клеър, заяви, че г-жа Макрон е намерила твърденията за "невероятно разстройващи". Те също така "разсейват" френския президент.

"Не искам да твърдя, че това по някакъв начин го е извадило от релси. Но както всеки, който жонглира с кариера и семеен живот, когато семейството ти е подложено на атака, това те изтощава. И той не е имунизиран от това, защото е президент на държава", каза той.

По думите на Клеър ще има "експертни показания, които ще бъдат с научен характер" и макар че на този етап не би разкрил точния им характер, той каза, че двойката е готова да демонстрира напълно "както общо, така и конкретно", че твърденията са неверни.

"Изключително обезпокоително е да си помислиш, че трябва да се подложиш на това, за да представиш този вид доказателства", каза той. "Това е процес, на който тя ще трябва да се подложи по много публичен начин. Но г-жа Макрон е готова да го направи. Тя е твърдо решена да направи каквото е необходимо, за да изясни нещата. Ако това неприятно чувство и дискомфорт, които изпитва от това, че се разкрива по този начин, е необходимо, за да изясни нещата и да спре това, тя е 100% готова да поеме тази тежест".

На въпроса дали Макрон ще предоставят снимки на Бриджит, която е бременна и отглежда децата си, г-н Клеър каза, че те съществуват и ще бъдат представени в съда, където има правила и стандарти.

Оуенс, бивш коментатор на консервативния американски вестник Daily Wire, която има милиони последователи в социалните медии, многократно е пропагандирала мнението си, че Брижит Макрон е мъж. През март 2024 г. тя заяви, че би заложила "цялата си професионална репутация" на това върдение.

Твърдението е повдигнато в маргинални онлайн пространства години по-рано, по-специално чрез видеоклип в YouTube от 2021 г. на френските блогърки Амандин Роа и Наташа Рей.

Първоначално семейство Макрон спечели дело за клевета във Франция срещу Роа и Рей през 2024 г., но това решение беше отменено след обжалване през 2025 г. на основание свобода на изразяване, а не въз основа на истината. Макрон обжалват решението.

През юли семейство Макрон заведе дело срещу Оуенс в САЩ. В него се твърди, че тя е "пренебрегнала всички достоверни доказателства, опровергаващи твърдението ѝ в полза на платформинг на известни конспиративни теоретици и доказани клеветници".

В американските дела за клевета срещу публични личности ищците са длъжни да докажат „действителна злонамереност“ - че ответникът съзнателно е разпространил невярна информация или е действал с безразсъдно пренебрежение към истината.

През август Еманюел Макрон обясни пред френското списание Paris Match защо са избрали да предприемат съдебни действия.

"Става въпрос за защита на моята чест! Защото това са глупости. Това е някой, който е знаел много добре, че разполага с невярна информация и го е направил с цел да причини вреда, в служба на идеология и с установени връзки с крайнодесни лидери."

Адвокатите на гОуенс отговориха на иска на Макрон с искане за прекратяване на делото, като твърдят, че то не е трябвало да бъде заведено в Делауеър, тъй като предаването не е свързано с нейните бизнеси, които са регистрирани в щата. Те твърдят, че принуждаването ѝ да защитава делото в Делауеър би причинило „значителни финансови и оперативни затруднения“.

Би Би Си се обърна към правния екип на Кандис Оуенс за коментар. Тя вече е казвала, че вярва, че това, което казва, е истина и че няма нищо по-американско от свободата на словото и възможността да се критикува.