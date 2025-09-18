Западните страни примамиха Володимир Зеленски и "му обещаха много", но както обикновено, никога не изпълняват обещанията си. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

Тя припомни неотдавнашното интервю на Володимир Зеленски за Sky News , в което той заяви, че "Европа и САЩ трябва да спрат да мислят за себе си и бъдещите си отношения с Русия и да мислят повече за Украйна, защото това е актуалният въпрос".

"Защо, за бога, на Зеленски му хрумна идеята, че Западът може дори да мисли за когото и да било освен за себе си? Само френският писател Антоан дьо Сент Екзюпери предположи, че ние сме отговорни за тези, които сме опитомили", посочи Захарова. "Но в реалния живот, на Запад, този принцип не работи."

Според говорителя на руското външно министерство, този принцип работи обратно за западните страни, защото „те никога не носят отговорност за онези, които са опитомили“.

"Но в случая със Зеленски, те го примамиха и му обещаха много неща. Историята е ясен пример за това", заяви Захарова.