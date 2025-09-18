IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

Захарова: Западът примами Зеленски, но няма да бъде подведен под отговорност

Историята е ясен пример за това, заяви говорителят на руското външно министерство

18.09.2025 | 19:52 ч. Обновена: 18.09.2025 | 20:50 ч. 42
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Западните страни примамиха Володимир Зеленски и "му обещаха много", но както обикновено, никога не изпълняват обещанията си. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

Тя припомни неотдавнашното интервю на Володимир Зеленски за Sky News , в което той заяви, че "Европа и САЩ трябва да спрат да мислят за себе си и бъдещите си отношения с Русия и да мислят повече за Украйна, защото това е актуалният въпрос".

"Защо, за бога, на Зеленски му хрумна идеята, че Западът може дори да мисли за когото и да било освен за себе си? Само френският писател Антоан дьо Сент Екзюпери предположи, че ние сме отговорни за тези, които сме опитомили", посочи Захарова. "Но в реалния живот, на Запад, този принцип не работи."

Свързани статии

Според говорителя на руското външно министерство, този принцип работи обратно за западните страни, защото „те никога не носят отговорност за онези, които са опитомили“.

"Но в случая със Зеленски, те го примамиха и му обещаха много неща. Историята е ясен пример за това", заяви Захарова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Захарова Русия Украйна война Зеленски Европа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem