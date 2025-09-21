„Роботизираната армия“ на Пекин не е научна фантастика

Роботиката не е просто подобряване на производствената ефективност или печелене на още един милиард от потребителски джаджи. Тя е готова да промени бъдещата архитектура на икономическата и военната мощ. Банките и групите за пазарни проучвания прогнозират, че пазарът на машини и свързаните с тях услуги ще скочи до 7 трилиона долара до 2050 г. и предвиждат свят, населен от стотици милиони човекоподобни роботи, пише за TNI Райън Федасюк, член на Американския институт за предприемачество и доцент в университета Джорджтаун. Демографският спад и големите крачки в развитието на изкуствения интелект допълнително ускоряват търсенето на „ въплътен интелект “. Тъй като се сблъскват с недостиг на физически работници и зората на интелект, който е твърде евтин за измерване, ключовият въпрос, пред който са изправени Съединените щати, е как да изградят способна и модерна производствена база. Отговорът се крие в мобилните платформи, способни да предоставят услуги във физическото пространство.

Китай е разбрал това

Президентът Си Дзинпин е превърнал роботиката в централен стълб на модела на икономически растеж на страната през 2020-те години. 14-ият петгодишен план на Китай посочва „роботиката и интелигентното производство“ като крайъгълен камък на индустриалните иновации, като Китай се стреми да бъде глобален център за иновации до 2025 г. и световен лидер до 2035 г. Пекин е на добър път към постигането на тази цел; между 2013 и 2022 г. китайските университети добавиха над 7500 нови инженерни специалности, като близо 100 са фокусирани специално върху роботиката. Академичните резултати на Китай вече надминават американския принос на големи конференции по роботика и компютърно зрение . Освен това китайските институции притежават над 190 000 патента, свързани с роботи, две трети от общия брой в световен мащаб. Страната вече е дом на повече от половината от водещите компании за хуманоидна роботика.

Икономиката на това състезание е още по-поразителна. Основана през 2016 г., китайската компания за роботика Unitree сега продава своя хуманоиден робот G1 за 16 000 долара - около една десета от цената на сравними западни системи. Техните четириноги, или „ роботизирани кучета “, са дори още по-доминиращи по отношение на цена-производителност. За да е ясно, това не са нискокачествени китайски имитации на западни продукти. Това са роботи, които функционират добре, на цени, които правят западните алтернативи да изглеждат като луксозни стоки, които никой клиент не може да си позволи да купи в голям мащаб. Ето защо Китай достави 10 пъти повече роботи от Boston Dynamics на клиенти в 100 страни миналата година.

Съединените щати не трябва да отстъпват господството си в роботиката на Китай

Виждали сме този филм и преди. През 21-ви век Китай използва няколко инструмента – масивна държавна подкрепа, безмилостно намаляване на разходите и наводняване на световните пазари, преди конкурентите да успеят да реагират – за да смаже западните си конкуренти в редица индустрии: 5G телекомуникации, слънчеви клетки, батерии, дронове и електрически превозни средства, наред с други. Всеки път си казвахме, че следващата технология ще бъде различна.

Най-важното е, че роботиката не е просто още един потребителски пазар, който може да бъде загубен. Масово произвежданите платформи на Unitree биха могли да залеят световните пазари, улавяйки критични потоци от данни, които служат като маховик за напредък в машинното обучение и автономността. За Народноосвободителната армия подобен достъп се превръща директно във военен потенциал в области като градска война, събиране на разузнавателна информация и автономни бойни системи. Забележително е, че десетки кучета роботи Unitree вече са разположени в Украйна.

Роботиката е и точката, където се сливат търговските и военните амбиции на Китай. Фабриките, които произвеждат роботи за доставка, могат също толкова лесно да произвеждат такива, носещи бомби. Инженерите, които изграждат системи за компютърно зрение за навигация в складове, също така изграждат бъдещето на софтуера за насочване на оръжия. Анализаторите на НОАК описват хуманоидните роботи като „ ключовото звено в роботите, заместващи хората в „интелигентната“ война“. Те разбират, че търговското лидерство в роботиката е всъщност форма на военна сила.

Администрацията на Тръмп има ограничен период за действие, преди китайските роботизирани компании да получат непоклатима опора на световните пазари. Американският отговор трябва да съответства на мащаба на заплахата.

Първо, Съединените щати трябва незабавно да ограничат операциите на Unitree на американска земя. Компанията представлява явен риск за националната сигурност на САЩ. Има достатъчно доказателства , които предполагат тясна връзка между Unitree и Китайската народноосвободителна армия, да не говорим за потенциала за натрапчиво събиране на данни и законовите изисквания, посочени от Закона за националното разузнаване на Китай . Докато някои американски законодатели предлагат Unitree да бъде добавена към списъка на организациите на Министерството на търговията или да се налагат ограничения чрез обхванатия списък на FCC , най-лесният подход, с който разполага администрацията на Тръмп, би бил да се позове на изпълнителната заповед на ICTS - същият инструмент, използван за атаки срещу TikTok и свързани с интернет електрически превозни средства - която позволява на Commerce да забранява транзакции, включващи продукти и услуги на Unitree.

Второ, да се улесни производството на роботи в Америка. Това непременно ще включва внос на голям брой определени критични компоненти за роботика и производствено оборудване в кратки срокове, включително високопрецизни задвижващи механизми от Япония и Южна Корея. Само шепа компании в света в момента произвеждат основни компоненти за роботика, като прецизни задвижващи механизми и редуктори , като начисляват високи цени и имат изключително дълги срокове за изпълнение. Текущите търговски преговори с Токио и Сеул могат да предложат възможност за поемане на благоприятни ангажименти за покупка или да осигурят освобождаване от тарифи за специфични части от оборудването, което ще помогне за възраждането на собственото производство в Америка.

Трето, ускоряване на частните инвестиции в американската роботическа индустрия. Президентът Тръмп вече е осигурил над 2 трилиона долара частни производствени ангажименти чрез директно взаимодействие с главните изпълнителни директори. Естествена следваща стъпка би могла да бъде увеличаване на ограничението на ливъриджа за инвестиционните компании за малък бизнес , освобождавайки повече капитал за стартиращи роботи и напреднали производствени предприятия, които се стремят да изградят вериги за доставки надолу по веригата. Администрацията за малък бизнес позволява на някои инвеститори да заемат държавни долари с намалени лихви, но размерът на ливъриджа, който обикновено се предлага в тези сделки – ограничен до три пъти началния капитал – рядко е достатъчен за изграждане на самостоятелна фабрика в Америка.

Четвърто, разширяване на пътищата за развитие на таланти в областта на роботиката в Америка. Едновременно с това, когато администрацията предприема стъпки за защита на американските изследователски предприятия от чуждестранно влияние, президентът Тръмп би могъл да разшири използването на Правилото за международни предприемачи , за да стимулира предприемачеството директно в границите на САЩ. Настоящото имиграционно законодателство затруднява чуждестранните предприемачи да стартират компании за роботика в Америка, тласкайки талантите към по-гостоприемни юрисдикции. Специална визова категория за основатели с доказан опит или значително финансиране би насочила глобалните иновации към американска земя, вместо да им позволи да се прехвърлят към конкурентите.

И накрая, създайте „зони за напреднало производство“ с реални стимули. Американските компании за роботика настояват за национална стратегия за роботика, включително централен правителствен офис по роботика, за да насърчат индустрията. Като част от усилията, министърът на търговията Лътник би могъл да определи зони за напреднало производство с ускорено федерално разрешително, гаранции за отговорност за тестване на автономни системи и 10-годишно данъчно облекчение за производство на роботика. Щатите вече се конкурират за тези съоръжения и федералната координация би могла да определи дали те ще успеят или ще се провалят.

Надпреварата за надмощие в роботиката не е някакво далечно научнофантастично състезание. Тя се случва сега, в реално време, с последствия, които ще отекват поколения наред.

Съединените щати все още разполагат с инструментите, за да се конкурират в това състезание. Те разполагат с университети от световна класа, дълбоки капиталови пазари и предприемаческа култура, която остава обект на завист за целия свят. Но това предимство ерозира, тъй като Пекин мобилизира индустриалната си база с военна скорост. Ако не се приеме сериозно надпреварата в роботиката, това означава да гледаме как Пекин определя правилата на автоматизираната икономика – и рискуваме да оставим американската мощ да ръждясва.