Изостава ли ЕС с отбраната в сравнение с китайските „роботизирани вълци“ и ракети?

Китай представи серия от нови оръжия на военния си парад за Деня на победата - ежегодно честване в памет на деня, в който Япония се предаде във Втората световна война. Пекин се възползва от възможността да покаже много оръжия за първи път, включително това, което може да бъде първият в света дрон „wingman“ - нови междуконтинентални ракети, способни да носят ядрени заряди, противосателитни ракети и „роботизирани вълци“.

Euronews разглежда как оръжията, които са в употреба или са в процес на разработка в Запада, се сравняват с демонстрацията на Китай за Деня на победата.

Европейски алтернативи на дрона „Wingman“ в процес на разработка

Едно от забележителните неща на парада в сряда беше дронът „лоялният wingman“ Feihong-97 - едномоторен, безпилотно щурмови самолет. South China Morning Post заяви, че дебютът му ще направи Китай първата страна в света, която разполага с този тип дрон, готов за бой.

Той е способен на координирани атаки заедно с пилотирани самолети и може да извършва разузнавателни атаки и електронно заглушаване.

Европа разработва лоялни дронове тип „wingman“, включително Wingman на Airbus, дрон от изтребител, който ще се командва от пилот в различен самолет като Eurofighter.

Концепцията беше представена на Берлинското авиошоу през 2024 г. Тя има за цел да изпълнява различни задачи като „разузнаване, заглушаване и поразяване на цели на земята или във въздуха с прецизно насочвани боеприпаси или ракети“, според Airbus.

Wingman в крайна сметка ще има възможности за изкуствен интелект (ИИ) чрез партньорство с германската отбранителна компания Helsing AI, което ще помогне на самолета в електронната война. Wingman обаче няма да влезе в експлоатация преди 2030 г.

Wingman на Airbus ще бъде един вид дистанционно управляван носител в системата FCAS, която в момента се разработва от Франция, Испания и Германия.

„Системата от системи“ ще позволи на новите изтребители или обновения Eurofighter да работят с безпилотни дистанционно управлявани носители в космоса, във въздуха, на земята и в морето до 2040 г.

Обединеното кралство започна изграждането на дрон Wingman по проект Mosquito, но прототипът беше спрян през 2022 г. Правителството сега търси предложения за дрон тип „wingman“, който да допълни работата по Глобалната програма за бойни въздушни действия (GCAP) с Италия и Япония.

Нов дрон тип „wingman“ в Съединените щати извърши първия си тестов полет миналата седмица, като YFQ-42A на General Atomics се издигна в небето над Калифорния. Военновъздушните сили на САЩ също работят с компанията за отбранителни технологии Anduril по YFQ-44A, друг тип дрон тип „wingman“, който в момента не е готов за тестване.

Франция и Обединеното кралство са единствените европейски страни с ядрени балистични ракети

Китайските военни също така показаха няколко нови междуконтинентални балистични ракети (МБР): Dong Feng-61, Dong Feng-31BJ, DongFeng 26-D и Dong Feng-5C.

Китайските медии съобщиха, че балистичната ракета DF-5C ще бъде „способна да удари всяка част на Земята“, тъй като се твърди, че има обхват над 20 000 километра. Според съобщенията, тя може да поддържа до 12 ядрени бойни глави.

Сред новите ракети е DF-61, нова междуконтинентална балистична ракета, която може да бъде изстреляна от мобилна платформа за изстрелване. Подробности за нейните възможности са оскъдни, но предшественикът ѝ има обхват над 12 000 километра и може да носи множество бойни глави.

Ракетата с голям обсег DF-61 се присъединява към ракетата с голям обсег JingLei-1, изстрелвана от въздуха, и ракетата JuLang-3, изстрелвана от подводница, в „ядрена триада“, която показва, че Китай може да отвърне с ядрени оръжия на сушата, морето или небето, съобщиха местни медии.

За сравнение, Франция и САЩ имат по два вида ракети, способни да носят ядрени оръжия, които могат да бъдат изстрелвани от подводници или по въздух в мисии за възпиране. Френската ракета M51 се изстрелва от подводна подводница и може да премине през земната атмосфера в космоса на височина от 2000 километра и да се връща в атмосферата с 20 000 километра в час, според нейния разработчик ArianeGroup.

От въздуха французите разполагат с крилата ракета „въздух-земя“ със среден обсег (ASMP-A).

Великобритания разполага само с междуконтинентална ядрена ракета, която може да бъде изстреляна от морето. Съвместно построен със САЩ, Trident II D5 има обсег на полет от 11 300 километра и освобождава поне една ядрена бойна глава, когато достигне пикова височина, според производителя му Lockheed Martin.

САЩ разполагат с наземна ядрена балистична ракета Minuteman III, ракета, която тежи повече от 36 000 килограма и може да лети със скорост над 24 000 километра в час, според ВВС на САЩ. Minuteman ще бъде постепенно изваден от употреба за сметка на LGM-35 Sentinel до 2030 г.

САЩ, Франция и Великобритания са три от деветте ядрени държави с арсенали съответно от 5044, 290 и 225 ядрени оръжия. Международната кампания за премахване на ядрените оръжия твърди, че Белгия, Германия, Италия, Холандия и Турция разполагат с част от американския арсенал на своите територии.

За разлика от Китай ЕС не тества противосателитни оръжия

На площад Тянанмън за първи път беше изложена и най-новата ракета за китайската система за космическа отбрана.

Китайските медии съобщиха, че формация за противовъздушна отбрана с шест вида противовъздушни и противобалистични ракети, включително HQ-29, за която се смята, че е противосателитно оръжие (ASAT), способно да свали чуждестранни спътници с един удар.

HQ-29, заедно с ракетите с малък и среден обсег HQ11, HQ-20, HQ-22A, HQ-9C и HQ-19, създават това, което китайските медии наричат ​​„солидна бариера за въздушна и космическа отбрана“.

27-те членове на Европейския съюз се ангажираха в Организацията на обединените нации през 2023 г. да не тестват противосателитни ракети, като например китайската HQ-29, поради потенциално въздействие върху космическата среда.

ЕС се стреми да се защити в космоса чрез други средства, като например космическа система за ранно предупреждение за ракети или „спътници бодигард“, които ще могат да откриват и противодействат на космически заплахи.

Французите и италианците също разработват далекобойна противовъздушна система, наречена Aster-30 B1NT, която е по-близка до американската система Patriot или германската IRIS-T.

Когато системата е готова, френската армия казва, че в крайна сметка ще може да открива и неутрализира ракети на дълги разстояния, включително хиперзвукови ракети, които летят със скорост от 5 Маха или 6000 километра в час.

Въпреки това, Aster-30 B1NT може да лети само до височина от 25 километра, което е все още под линията Карман, където започва орбитата, която е на височина от 100 километра.

Кучета роботи, използвани в Украйна, тествани във Великобритания

Върху някои от превозните средства в парада в сряда бяха монтирани „роботизирани вълци“, които китайските държавни медии описват като способни да поразяват цели и притежаващи бойна ефективност. Подобни на вид четириноги роботи, известни още като кучета роботи, се използват в Украйна за разминиране на бойни полета или за разузнавателни мисии.

Украйна използва кучета роботи модел BAD.2, разработени от британската компания Brit Alliance Solutions, за първи път на бойното поле миналата година, написа компанията в LinkedIn.

The Telegraph съобщи, че кучетата са оборудвани с технология за дистанционно наблюдение и термоинфрачервена камера. Кучетата са способни да изследват вътрешността на окопи, сгради и гъста растителност.

В доклада се казва, че роботите могат да се движат с до 14 километра в час в продължение на до пет часа и могат да бъдат монтирани с повече от 7 килограма боеприпаси или медицински консумативи.

Обединеното кралство заяви през февруари, че успешно е завършило тестването на роботизирани кучета, които ще могат да откриват и обезвреждат бомбени заплахи на бойното поле. По това време роботите са били успешни и в изпълнението на някои задачи, като отваряне на врати и изкачване на стълби.

Според медийни съобщения, роботизираните кучета в САЩ, включително разработката Vision 60 от Ghost Robotics, могат да бъдат оборудвани с безпилотна пушка.