IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Летището в Брюксел се готви да отмени половината си полети утре

Няколко летища в Европа бяха засегнати от кибератака

21.09.2025 | 21:50 ч. Обновена: 21.09.2025 | 22:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Летище Брюксел поиска от авиокомпаниите да отменят половината от планираните за утре полети заради продължаващите проблеми със системата за регистрация, причинени от кибератака в петък. Това съобщи днес летищният оператор, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Говорител на летището уточни, че "Колинс Ероспейс" (Collins Aerospace), доставчикът на системата, все още не е предоставил сигурна и актуализирана версия на софтуера, необходима за пълното възстановяване на функционалността.

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и днес, след като кибератака засегна доставчик на софтуерни услуги, използвани при регистрацията за полетите.

Свързани статии

Вчера летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и Лондон съобщиха за технически проблеми, засягащи обслужването на пътници. Според Европейския орган за управление на въздушното движение Евроконтрол причината е в информационна атака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace).

Дружеството, което оперира в сферата на аерокосмическите технологии, потвърди, че е било засегнато от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.

Засега не е ясно колко време ще са необходими за пълно възстановяване на нормалната работа на засегнатите системи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

летище полети Брюксел кибератака
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem