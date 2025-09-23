IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Аметистово лилаво – най-актуалният цвят за новия сезон

Мистичният и елегантен цвят, който ще властва през есен/зима 2025-2026 в модата, грима и аксесоарите

23.09.2025 | 22:01 ч. 2
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Аметистовото лилаво е цветът, който безспорно властва през новия сезон.

Едновременно мистично и модерно, то носи символика за страст, сила и изтънченост. От подиумите на Carolina Herrera, Ralph Lauren и Michael Kors до ежедневния стил на звездите – този нюанс вече е в центъра на модните тенденции.

Вдъхновение от звездите и червения килим

Модни икони като Дуа Липа и Зендая вече се появиха на червения килим с дръзки лилави визии. Те доказаха, че цветът може да бъде както женствен и романтичен, така и силен, властен и много елегантен.

Как да носим аметистово лилаво

Аметистовото лилаво е изключително гъвкаво и лесно се съчетава с различни стилове. В ежедневието можете да заложите на пуловер или сако в лилаво в комбинация с дънки и кецове.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

