Аметистово лилаво – най-актуалният цвят за новия сезон

Аметистовото лилаво е цветът, който безспорно властва през новия сезон.

Едновременно мистично и модерно, то носи символика за страст, сила и изтънченост. От подиумите на Carolina Herrera, Ralph Lauren и Michael Kors до ежедневния стил на звездите – този нюанс вече е в центъра на модните тенденции.

Вдъхновение от звездите и червения килим

Модни икони като Дуа Липа и Зендая вече се появиха на червения килим с дръзки лилави визии. Те доказаха, че цветът може да бъде както женствен и романтичен, така и силен, властен и много елегантен.

Как да носим аметистово лилаво

Аметистовото лилаво е изключително гъвкаво и лесно се съчетава с различни стилове. В ежедневието можете да заложите на пуловер или сако в лилаво в комбинация с дънки и кецове.

