IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 133

5 ранни признака на перименопаузата

Промени в състоянието на косата

23.09.2025 | 22:11 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Перименопаузата е периодът, водещ до менопаузата. Може да продължи няколко години и често е свързана с най-интензивните симптоми. През това време нивата на естроген и прогестерон се колебаят драстично, преди евентуално да спаднат до постменопаузални нива. Тези хормонални промени създават каскада от ефекти, които се проявяват като различни физически, емоционални и когнитивни симптоми.

Кои са 5-те ранни признака на перименопауза?

Горещите вълни нарушават ежедневието

Горещите вълни засягат до 80 процента от жените в менопауза, което ги прави най-разпознаваемият симптом на този жизнен етап. Тези внезапни приливи на топлина обикновено започват в гърдите или лицето и се разпространяват в горната част на тялото, често съпроводени с обилно изпотяване и учестен пулс.

Нередовните менструални цикли сигнализират за хормонален хаос

Нередовната менструация често служи като първи признак за наближаваща менопауза, обикновено започваща по време на перименопаузата. Менструациите могат да станат по-дълги или по-кратки, по-обилни или по-леки, а времето между циклите може да варира значително.

Някои жени преживяват месеци без менструация, последвани от особено обилни епизоди на кървене. 

Източник: Перименопауза: 5 ранни признака, които често игнорираме

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

перименопауза женско здраве коса
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem