5 ранни признака на перименопаузата

Перименопаузата е периодът, водещ до менопаузата. Може да продължи няколко години и често е свързана с най-интензивните симптоми. През това време нивата на естроген и прогестерон се колебаят драстично, преди евентуално да спаднат до постменопаузални нива. Тези хормонални промени създават каскада от ефекти, които се проявяват като различни физически, емоционални и когнитивни симптоми.

Кои са 5-те ранни признака на перименопауза?

Горещите вълни нарушават ежедневието

Горещите вълни засягат до 80 процента от жените в менопауза, което ги прави най-разпознаваемият симптом на този жизнен етап. Тези внезапни приливи на топлина обикновено започват в гърдите или лицето и се разпространяват в горната част на тялото, често съпроводени с обилно изпотяване и учестен пулс.

Нередовните менструални цикли сигнализират за хормонален хаос

Нередовната менструация често служи като първи признак за наближаваща менопауза, обикновено започваща по време на перименопаузата. Менструациите могат да станат по-дълги или по-кратки, по-обилни или по-леки, а времето между циклите може да варира значително.

Някои жени преживяват месеци без менструация, последвани от особено обилни епизоди на кървене.

