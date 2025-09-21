Втори ден с проблеми на европейските летища след кибератаката

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и днес, след като кибератака засегна доставчик на софтуерни услуги, използвани при регистрацията за полетите, съобщава ДПА.

Вчера летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и Лондон съобщиха за технически проблеми, засягащи обслужването на пътници. Според Европейския орган за управление на въздушното движение Евроконтрол причината е в информационна атака срещу американската компания Collins Aerospace.

Дружеството, което оперира в сферата на аерокосмическите технологии, потвърди, че е било засегнато от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.

Берлинското летище Берлин-Бранденбург (BER) предупреди пътниците, че трябва да се подготвят за по-дълго чакане и евентуални закъснения. В изявление от днес се посочва, че летището, заедно с авиокомпаниите и доставчиците на наземно обслужване, полага усилия за минимизиране на прекъсванията. Регистрацията протича нормално, но пътниците се съветват да използват онлайн чекиране или терминалите за самообслужване.

В събота на берлинското летище бяха отменени четири полета (две пристигания и две заминавания), а други бяха забавени. В някои случаи персоналът е преминал към ръчна обработка – с хартиени списъци и химикалки, вместо с компютри.

Според съобщения от Брюксел вчера най-малко 10 полета са били отменени, а 17 други са закъснели с повече от час. При регистрацията са се образували дълги опашки.

Летище Хийтроу в Лондон също потвърди, че проблемите са свързани с кибератаката.

Засега не е ясно колко време ще са необходими за пълно възстановяване на нормалната работа на засегнатите системи. / БТА