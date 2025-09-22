Поне двама убити при руска бомбардировка в Запорожие

Най-малко двама души са загинали при руски въздушен удар в южния украински град Запорожие, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на местните власти от днес.

Двама са и ранените при бомбардировката, като единият е в тежко състояние, информира началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в приложението "Телеграм".

Други руски нападения през изминалата нощ раниха по един човек в столицата Киев и в Суми според местните власти.

Русия от своя страна съобщи за трима убити и 16 ранени при украинско нападение с дронове снощи на анексирания през 2014 г. Кримски полуостров, посочва АФП.