Европейските държави правят всичко възможно, за да ескалират допълнително напрежението в Украйна и да насърчат Володимир Зеленски да продължи военните действия, според прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков.

„Тук, за съжаление, от другата страна е киевският режим, а от другата страна са европейските държави, които правят всичко възможно, за да ескалират допълнително напрежението. Те правят всичко възможно, за да продължат войната и по всякакъв начин насърчават Володимир Зеленски да го прави“, каза той пред журналиста на VGTRK Павел Зарубин.

Песков отбеляза, че Русия ще продължи да настоява за мирно разрешаване на конфликта.

„Очакваме Съединените щати и президентът на САЩ Доналд Тръмп лично да положат усилия да съдействат по този въпрос. Е, тогава ще видим какво ще се получи“, заключи той.