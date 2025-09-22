IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мечка нахлу през триметрова ограда във ферма и разкъса 15 овце

Инцидентът е станал в селището Нимфео в Северна Гърция

22.09.2025 | 11:00 ч. Обновена: 22.09.2025 | 12:16 ч. 14
Снимка: Pixabay

Мечка е нахлула във ферма в Северна Гърция и е разкъсала 15 овце, съобщи АНА-МПА.

Инцидентът е станал в селището Нимфео край град Флорина.

Мястото е било посетено от представители на природозащитната организация „Арктурос“, пред които собственикът е заявил, че въпреки триметровата ограда, с която са защитени сградите му, мечката е успяла да проникне през прозорец на обора и да умъртви 15 животни, както и да нарани други.

„Арктурос“ вече е раздала на някои животновъди от Нимфео устройства, които издават звук и прогонват мечките.

Кафявата мечка е защитен вид в Гърция. Там тя се среща предимно в планините Пинд и Родопи и броят ѝ се оценява на няколкостотин индивида./БТА

