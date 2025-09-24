IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Президентът на Колумбия поиска "наказателно преследване" срещу Тръмп

Причината са американски военни удари, които унищожиха кораби в Карибско море

24.09.2025 | 08:10 ч. 3
Снимка: Reuters

Колумбийският президент Густаво Петро поиска от трибуната на Общото събрание на ООН да бъде започнато "наказателно преследване" срещу американския му колега Доналд Тръмп след смъртоносните американски военни удари, които унищожиха кораби в Карибско море, които според Вашингтон са превозвали наркотици, предаде Франс прес.

Колумбийският лидер обвини американския си колега, че е дал заповед да бъдат атакувани тези кораби, което е довело до смъртта на "млади хора, които просто са искали да избягат от бедността" и не са могли да се защитят.

Вашингтон провежда операция срещу наркотрафика с военни кораби в Карибско море, насочена по-специално към Венецуела, страна, която обвинява в ръководене на картел. 

САЩ твърдят, че от началото на месеца са унищожили три кораба, замесени в трафик на наркотици, което е довело до смъртта на най-малко 14 души.

