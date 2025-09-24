САЩ тества ядрени ракети с поглед към Китай

Съединените щати изстреляха четири невъоръжени ракети с ядрена способност от подводница в Атлантическия океан, след като Китай, основният им противник, демонстрира подобна оръжейна система, пише Newsweek.

Съгласно данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, САЩ и Китай притежават съответно втория и третия по големина ядрен арсенал в света с 5177 и 600 бойни глави. Предполага се, че до 2030 г. Китай ще разполага с над 1000 ядрени бойни глави.

По време на военен парад по-рано този месец Пекин подчерта своите ядрени постижения, като представи не по-малко от пет вида нови ракети, включително балистичната ракета JL-3, изстрелвана от подводница (SLBM), която има приблизителен обсег от 6214 мили и може да порази части от континенталната част на САЩ, когато се изстрелва от крайбрежните води на Китай.

Между 17 септември и неделя, подводница с балистични ракети от клас „Охайо“ на ВМС на САЩ проведе тестови полети с невъоръжени ракети Trident II D5 Life Extension (D5LE), които имат приблизителен обсег от над 7456 мили, докато се намираше под вода край източното крайбрежие на Флорида.

Ракетите, способни да носят по осем бойни глави всяка, са паднали в широка зона в Атлантическия океан, съобщиха от Програмите за стратегически системи на Военноморските сили. Навигационните предупреждения, издадени преди тестовете, посочваха, че ракетите могат да достигнат водите на югозападната част на Африка.

Преди официалното съобщение във вторник, кадри, разпространени в социалните медии, показаха ярък обект, летящ над Пуерто Рико. Военноморските сили потвърдиха, че един тест за изстрелване в неделя вечерта „освети нощното небе и беше видим от Пуерто Рико“.

Планираните тестове не са били проведени в отговор на някакви текущи световни събития, съобщиха от Програмите за стратегически системи, добавяйки, че такива тестове се провеждат „периодично, по график“, за да се оцени и гарантира надеждността и точността на оръжейната система.

Ядрените сили на САЩ редовно преминават тестове, за да се гарантира тяхната надеждност и ефективност. Военновъздушните сили, които отговарят за междуконтиненталните балистични ракети и бомбардировачите с ядрена способност, изстреляха за тестове невъоръжена междуконтинентална балистична ракета Minuteman III от Калифорния към Тихия океан през май.

Макар да не е ясно коя подводница е провела тестовете, Военноморските сили на САЩ разполагат с 14 подводници от клас „Охайо”, шест от които са базирани на източното крайбрежие, с пристанища в Джорджия. Всяка подводница може да превозва до 20 ракети Trident II D5 за ядрени удари.

Trident II D5, разработени през 80-те години, преминаха през „обновяване за удължаване на жизнения цикъл” през 2017 г., за да удължат експлоатационния си живот до 2040 г., според Военноморските сили.

Програмите за стратегически системи на Военноморските сили на САЩ казаха:

„Надеждното и ефективно стратегическо възпиране е от съществено значение за националната ни сигурност и сигурността на съюзниците на САЩ. Стратегическите оръжейни способности на САЩ възпират агресията и успокояват съюзниците ни, като осигуряват уникален възпиращ ефект, който никой друг елемент от военната мощ на САЩ не може да замести.“

Вицеадмирал Джонни Р. Уолф, директор на Програмите за стратегически системи на Военноморските сили на САЩ, заяви:

„Системата за балистични ракети, изстрелвани от подводници, е критичен компонент от националната ни сигурност от 60-те години насам, и тези изстрелвания продължават да демонстрират надеждността и достоверността на нашите стратегически възпиращи способности.“

Остава да се види дали САЩ и другите големи ядрени сили, включително Русия и Китай, ще проведат допълнителни стратегически оръжейни тестове до края на годината.