От нацистка Германия до САЩ на Тръмп: Защо силните мъже разчитат жените да стоят у дома

През 1980 г. Гертруд Шолц-Клинк, неразкаяла се бивша лидерка на нацисткото женско бюро в Берлин от 1934 до 1945 г., описва предишната си работа пред историчката Клаудия Кунц като „влияние върху жените в ежедневието им“.

За своята аудитория – приблизително 4 милиона момичета в нацисткото младежко движение, 8 милиона жени в нацистки асоциации под нейна юрисдикция и 1,9 милиона читатели на нейното женско списание „Фрауен Варте“, според Кунц – Шолц-Клинк популяризира това, което нарича „люлката и черпакът“, или репродуктивните и домакинските задължения като съществени за националната сила.

„В нацистка Германия е имало цял набор от женски списания, които са прославяли домакините“, казва Кунц, почетен професор по история в университета Дюк. „Това би било еквивалент на социалните медии днес.“ „Фрауен Варте“ не съдържал нищо твърде политическо – просто широко привлекателно съдържание за начина на живот, свързано с поддържането на чист и добре осигурен дом, докато се отглежда здраво семейство, с от време на време дебати за това колко грим човек трябва да носи. Предпочитан беше неприкрит вид – подобно на днешната тенденция за „чисто момиче“. В цензурирано общество всеки се нуждае от дебати по безобидни теми“, казва Кунц.

Кунц е добре запозната с начините, по които политическите лидери разчитат на женския труд на семейно ниво, за да прилагат държавна идеология. Книгата ѝ от 1986 г., „Майки в отечеството“, описва как обикновените жени от нацистка Германия „са действали в самия ѝ център“, инкубирайки идеали за бяло превъзходство, женско подчинение и жертвоготовност у дома.

Фашизмът и семейството

Мислители, включително немският теоретик от 20-ти век Теодор Адорно и съвременният американски политически философ Джордж Лакоф, теоретизират за патерналистката личност на авторитарните хора, като Лакоф отбелязва, че в съвременната история крайнодесните авторитарни режими институционализират мъжката власт чрез семейна йерархия: жените са подчинени на мъжете и двете се подчиняват на метафоричния „строг баща“ на нацията. В дома бащината власт и майчината подчиненост подготвят децата за по-широк социален ред, учейки ги да виждат подчинението на жените като стабилност и да приемат страха и конформизма като цената на принадлежността.

„Имаше нежелание този момент да се нарече фашизъм“, казва културният историк Тифани Флорвил, но екстремната авторитарна динамика може ясно да се види в американската десница днес. (Всъщност, поддръжниците на Тръмп сякаш не могат да спрат да го наричат ​​„татко“.)

Безпрецедентните депортации на имигранти от страна на правителството; използването на ICE за несправедливи арести на хора и изпращането им в центрове за задържане, изпълнени с нарушения на човешките права; сплашването на съдии, адвокатски кантори и университети; и посегателствата срещу основните принципи на либералната демокрация подтикват историците, специализирани във фашизма, да напуснат страната.

И значителна негативна реакция срещу равенството между половете е в ход. Идеята, че женските тела са държавни ресурси за поддържане на населението, изглежда се завръща - администрацията на Тръмп насърчава традиционните роли, като намалява равенството на работното място, ограничава репродуктивните права и контролира половата идентичност.

„Най-славният дълг на жената е да дава деца на своя народ и нация, деца, които могат да продължат линията на поколенията и които гарантират безсмъртието на нацията“, казал нацисткият пропагандатор Йозеф Гьобелс пред женска аудитория през 1933 г.

Расово селективният растеж на населението е бил в основата на дневния ред на националистически, фашистки режими като нацистка Германия и Италия на Бенито Мусолини. Единственият път към почит за повечето жени е било раждането на деца, формализирано чрез финансови награди и медали за плодовити майки.

По подобен начин администрацията на Тръмп рекламира пронаталистки награди, като например инвестиционна сметка от 1000 долара, финансирана от правителството, за нови бебета, и е обсъждала други, включително „Национален медал за майчинство“ за жени с шест деца. Докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс възкликваше: „Искам повече бебета в Съединените американски щати“ на митинг против абортите в началото на 2025 г., републиканците в Конгреса планираха премахване на федералните данъчни облекчения за детски градини и други помощи, които дават възможност на жените да участват в работната сила – опит за контрол на социалните роли на жените.

Политиките на администрацията показват, че целта ѝ е не само растеж на населението, но и по-специално повече раждания сред белите. Като намалява репродуктивните права по-драстично от всякога през последните 50 години, администрацията на Тръмп подготви почвата за влошаване на смъртността сред майките – особено сред чернокожите жени, които умират при раждане почти три пъти и половина по-често от белите жени. Тя също така демонстрира враждебност към цветнокожите хора, разкъсвайки имигрантски семейства, ограничавайки имиграцията и нареждайки край на правото на гражданство по рождение.

Работата на Шолц-Клинк като протоинфлуенсър на нацистка Германия, насърчаваща сладкия, мек живот на „Kinder, Küche, Kirche“ („деца, кухня, църква“). В интервю Шолц-Клинк настоява пред Кунц, че тя и нейните колежки нямат нищо общо с концентрационни лагери, геноцид или политическа доктрина – че почти не знаят за тези неща. Вместо това, Шолц-Клинк прави така, че домашните и репродуктивните задължения да се чувстват престижни, а не императивни, помагайки на „нацистката партия да накара обикновените жени да се чувстват ценени по начин, по който други жени в по-либералните партии не се чувстват“, казва Кунц.

Майчинството може да бъде дълбоко удовлетворяващо и малцина биха спорили, че семейният живот е маловажен. И все пак авторитарните движения отдавна го политизират, преформулирайки го като единствена цел на жените и заместител на автономията и правата. Националната нестабилност само засилва посланието, че полагащото се място на жената е у дома с децата ѝ.

„Ако има хаос“, казва Кунц, „тогава жените, които поддържат стабилността на вътрешния фронт, носят още по-голяма отговорност: „Навън има хаос, но моето семейство ще има традиционни ценности.“

Как жените разпространяват домашната фантазия

С възхода на авторитарните режими те често разчитат на женско движение, за да поддържат обществото стабилно и функциониращо на домакинско ниво, като оформят регресивните политики в по-достъпни и привлекателни термини. Това е особено вярно за фашистките режими, които разчитат на масово участие, за да прокарват своите крайно националистически програми. Днес тази роля се поема от дигиталната „womanosphere“, наричана още фемосфера.

Еквивалент на manosphere, влиятелна онлайн сфера, изпълнена с женомразство, уomanosphere е неформална мрежа от онлайн творци, които се обединяват около нормативна женственост. Нейната идея за женственост е повлияна от антикуиъризма, бялото превъзходство, фундаменталисткото християнство и традиционния майчински подход. Това също така е в унисон с крайно дискриминационната програма на Проект 2025, който има за цел да отмени историческите победи на женското движение, като например равенство на работното място, образование и здравеопазване.

Тези ценности са платформени от консервативни създатели на съдържание от поколението Y и поколение Z, включително Алекс Кларк, водещ на подкаста Maha wellness Culture Apothecary; „професионалния джапър“ Брет Купър; YouTuber Изабел Браун; консервативната провокаторка Кандис Оуенс; антитрансджендър активистката и водеща на подкасти Райли Гейнс; християнската инфлуенсърка Али Бет Стъки; и издания като „консервативното Cosmo“ и списание Evie. Turning Point USA, консервативната студентска група на Чарли Кърк, провежда ежегодна среща на върха за жените, където бракът, размножаването и домакинството са ключови теми.

Съдържанието на womanosphere варира от открито политическо до това, което на пръв поглед може да изглежда като обикновена естетика на начина на живот. Тези носталгични визии за красота – здравословни, амбициозни представи за градинарство, готвене, уелнес и майчинство, въплътени от „традиционни“ домакински инфлуенсъри като Хана Нийлман и Сара Терез – имат широка популярност. Макар че не всички създатели на „cottagecore“ са консервативни прозелитизатори, този тип съдържание е известен с ролята си в „алт-райт“ тръбопровод, където освободителните иновации като контрола на раждаемостта се представят като „токсични“, а идеалният статус е омъжена, боса и бременна.

Съдържанието на womanosphere издига радостите от дома и майчинството, като същевременно оставя настрана нарастващото социално и политическо лишаване на жените от права, като в крайна сметка засилва фашистките ценности като полова йерархия и дълг към нацията. За Кунц всичко това се усеща като едно и също нещо: „деца, кухня и църква“ за дигиталната епоха.

Във womanosphere сфера домът е мястото на жената: добрите, нормални жени искат да останат там. Това дигитално движение отразява това, което феминисткият медиен изследовател д-р Джили Бойс Кей нарича „реакционен феминизъм“ - антипрогресивна реакция, която твърди, че „ангажираността, обичта и защитата“ са „еволюционно определени „интереси“ на жените“, с малко място за нюанси.

Womanosphere използва индивидуалистични стратегии за бунт срещу възприеманото либерално статукво, засилвайки вековните полови йерархии. А именно, ако една жена е финансово зависима от съпруга си, тя е свободна от бремето на платената заетост и може да се посвети изцяло на домашния живот, вместо да разделя времето си между работа и дом. Смазващият натиск върху жените да работят и да вършат по-голямата част от домакинската работа - както и кризата в общественото здравеопазване от родителското прегаряне - правят тези аргументи съблазнителни.

Но съдържанието на womanosphere е склонно да прикрива сложните материални реалности; например, условията, които направиха домакинствата с един източник на доходи по-жизнеспособни през 50-те години на миналия век, вече не съществуват. Те ограничават бъдещето, което жените могат да избират, и без финансова независимост, жените може да не са в състояние да напуснат ситуации на домашно насилие.

Жени като Шолц-Клинк се възползваха от исторически рядката възможност да се отличат в авторитарните режими, като станаха рупори; днес не се изисква официално одобрение (въпреки че политическите групи финансират създателите на съдържание чрез често непрозрачни кампании). Икономиката на вниманието предлага свои собствени стимули, а противоречията на жените, борещи се за равенство между половете, могат да доведат до алгоритмично злато. Лицемерието е очевидно: създателките на womanosphere често възприемат мъдростта да се отстранят от „сферата на пазарно-медиирания труд, докато всъщност монетизират съдържанието си“, казва Софи Луис, феминистки теоретик и автор на наскоро издадената книга „Вражески феминизми: Терфове, полицайки и момичета-шефки срещу освобождението“.

Влиятелните лица на womanosphere често публикуват небрежно женомразно съдържание. Наскоро инфлуенсърката Алекс Кларк, която се похвали със своята „подла“ тактика за разпространение на идеология чрез уелнес съдържание, публикува гост, който твърди, че когато жените „встъпват в мъжкия принцип“ – като изразяват гняв, увереност или авторитет – това „всъщност буквално ги убива“, посочвайки нарастващите нива на рак на гърдата като доказателство. Клипът предполага, че в името на собственото им здраве жените трябва да останат послушни и спокойни.

Но патриархалната политика вреди на жените, дори на тези, които участват: крайнодясната конгресменка от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн заяви пред Daily Mail през август, че има „жени в нашата партия, които наистина са уморени от начина, по който "републиканските мъже се отнасят към републиканските жени“. Републиканските жени осъзнават, че не могат да правят аборти, когато имат нужда от тях. Купър, създателката на womanosphere, призна пред New York Times, че колегите й от дясно са я нарекли „луда“, защото работи, докато е бременна. Лорън Садърн, канадска инфлуенсърка, която стана известна с публикуването на съдържание, критично към феминизма и имиграцията, наскоро публикува мемоари, в които признава, че е била емоционално измъчвана в традиционалисткия си брак.

„Най-нещастните хора, които съм срещала, са били заседнали в тази странна, ларпична традиционна динамика“, каза Саутърн в интервю през май.

Когато държавата се провали, жените се намесват

Фашизмът може да предаде жените, но все пак разчита на тяхната подкрепа.

„Общото между стария и новия фашизъм е, че са склонни да търсят жените, за да запълнят празнините, които държавата пропуска“, казва историкът Даяна Гарвин, пред The Guardian.

Фашистката Италия на Мусолини създаде образ на модернизация, икономически растеж и селскостопанско изобилие от 20-те до 40-те години на миналия век. Но след като Мусолини отчужди търговските партньори, зависимостта на Италия от местни продукти допринесе за толкова тежък недостиг на храна, че италианците нямаха достатъчно пшеница, за да правят паста. В книгата си от 2022 г. „Хранене на фашизма: Политиката на женския хранителен труд“ Гарвин пише, че пропагандният наратив на държавата за домашно блаженство прикрива системната зависимост от неплатения труд на жените в дома - от майките се очакваше да се справят с недостига на храна чрез собствената си изобретателност и упорит труд.

Италиански лайфстайл списания като La Cucina Italiana се опитаха да превърнат недостига на храна, произтичащ от лошото управление на Мусолини, в източник на лична гордост, споделяйки снимки на малки момичета, които са отглеждали ценни зеленчуци, и предлагайки рецепти с остатъци от ориз. Правителството искаше жените да покриват провалите му и „да бъдат щастливи от това“, казва Гарвин.

Подобни усилия може да са необходими и в САЩ, тъй като Доналд Тръмп разрушава това, което е останало от нищожната мрежа за социална сигурност. Администрацията намали финансирането за здравеопазване и Агенцията за опазване на околната среда; разпусна Министерството на образованието, намалявайки достъпността и равенството в образованието за децата; и понижи системите, предназначени да гарантират безопасността на доставките на храни, включително съкращения на персонал в Администрацията по храните и лекарствата.

Под претекст за завръщане към суровия индивидуализъм, администрацията на Тръмп се отказва от отговорност за американските нужди. През юли Министерството на вътрешната сигурност на САЩ публикува в социалните мрежи кичозно изображение на двойка от граничарските райони, люлееща бебе, с надпис „Помнете наследството на родината си“. Посланието: Американците трябва да се гордеят със своята устойчивост, тъй като са оставени сами.

Влиятелните лица от womanosphere подтикват жените да романтизират дълга и ги насърчават да отхвърлят феминистката политическа ангажираност като „будна глупост“. Те помагат за отклоняване на националния разговор от това как правителството би могло да инвестира в общностите чрез предимства като по-добра жилищна стабилност, платен семеен отпуск, Medicare за всички и универсални, достъпни грижи за деца. Неспособността на демократите да подкрепят адекватно и да ценят правата на жените в САЩ позволи womanosphere да се възползва от широко разпространеното недоволство, убеждавайки жените да очакват по-малко от нация, която може да им даде повече.

Без адекватни и достъпни медицински грижи, храна и образование, майките могат да се превърнат в де факто домашни учителки, фермерки и медици. Традиционните инфлуенсъри представят това несправедливо натоварване като почит към домакинството (и го използват, за да предлагат на пазара необосновани лекарства), вместо да го наричат ​​това, което е: поемане на държавния дълг. Съкращенията в образованието изглеждат по-малко заплашителни, когато сте убедени, че вашата роля е да обучавате децата си вкъщи; по-малко безопасното и по-скъпо снабдяване с храна изглежда по-малко проблематично, когато вярвате, че всеки трябва да отглежда собствена продукция и да прави всичко от нулата; лишаването от финансиране на Центъра за контрол на заболяванията не изглежда толкова лошо, когато сте били убедени да не се доверявате на ваксините и да вярвате, че можете да излекувате морбили на дете с „билкови лекарства или старомодно хранително лекарство“.

Правителството на Мусолини също „наистина искаше да измъкне жените от работни места от средната класа, за да може да отвори тези места за мъжете, защото имаше реални проблеми със заетостта“, казва Гарвин. Нацията използва културния троп на „donna-crisi“ или „жена в кризата“ – негативен стереотип за градска и независима жена, подобен на „жертвата на феминизма“ на съвременната американска десница или „бездетните жети с котки“ на Джей Ди Ванс – за да клевети работещите жени. И все пак, докато пропагандата насърчаваше образа на жените от средната и висшата класа, защитени от работа, реалността беше по-пресметната, казва Гарвин: фашистка Италия искаше жени от по-ниската класа на работното място, където можеха да бъдат заплащани по-малко от мъжете.

През юли администрацията на Тръмп наложи нови изисквания за работа за Medicaid, щатско-федерална програма, предоставяща здравни грижи на повече от 77 милиона хора с ниски доходи, 80% от които жени със средна възраст 40 години. Министърът на земеделието Брук Ролинс предложи тези граждани да работят в американски ферми, за да запазят покритието си, замествайки депортираните работници имигранти. Въпреки всичките си обещания за домашно блаженство, класическите европейски фашистки режими изпращаха домакини във фабрики и полета, когато имаше нужда от работна ръка. Последователно, в крайна сметка се очаква жените да поемат тежестта на провала на нацията.

Жените, които стават послушни домашни болногледачки, може съзнателно, дори щастливо, да носят мантията. Те може да вярват, че виждат фундаментална истина в приемането на зависимостта като цена на сигурността, вярвайки, че патриархатът ще ги защити, стига да поддържат къщата му безупречно чиста и да пекат хляба му с усмивка. И все пак мнозина не се съобразяват с влиянието на лицемерната пропаганда върху изборите си – или с последствията от приемането на тирания, която може да се обърне срещу тях.

Вместо свобода, равенство, власт и избор, режимът на Тръмп предлага на жените ласкателства и двулично опростенчески мироглед, който отрича тяхната свобода на действие. Макар че жените са от решаващо значение за проекта MAGA, някои от неговите поддръжници започват да осъзнават, че традиционният живот не е просто безгрижна фантазия от миналото, а предвестник на безнадеждно бъдеще. Животът в патриархалното имение може да не се окаже толкова розов, колкото се рекламира.