Докато бедността ни раздели: Немотията тласка семейства в Чечения към фиктивни разводи

В Чечения все повече двойки се развеждат на хартия, докато продължават да живеят заедно - стратегия за получаване на детски надбавки в регион, където работните места са оскъдни, заплатите са сред най-ниските в Русия, а семействата се борят да свържат двата края. Длъжностните лица осъдиха практиката като заплаха за "традиционните ценности" и тежест върху публичната хазна, но за много семейства това се е превърнало във въпрос на оцеляване. Kavkaz.Realii от RFE/RL разгледа силите, тласкащи чеченските семейства към фиктивни разводи.

В Чечения властите изразяват загриженост относно нарастването на "фалшивите разводи" - фиктивни раздели, уреждани от двойки, за да получат право на детски надбавки. На неотдавнашно заседание на Министерството на финансите на републиката, служители предупредиха, че практиката не само подкопава "социалните норми и семейните ценности", но и поставя "допълнителна тежест върху бюджета". Министерството обеща да изготви план за защита на "традиционните" семейни структури и намаляване на разходите, въпреки че не предостави подробности за това какво може да доведе до това.

За много чеченски семейства помощите са спасителен пояс. Регионът има едно от най-високите нива на безработица в Русия, а икономическата ситуация кара домакинствата да се борят да свържат двата края. Държавата одобрява помощи само за домакинства под строг праг на доходите. Дори ако единият съпруг печели малко над жизнения минимум, на семейството може да бъде отказано.

Преди две години Фатима убедила съпруга си да подаде молба за развод, за да могат да се класират за допълнителни помощи. Двойката има пет деца. Той печели 30 000 рубли (около 360 долара) на месец, а тя - 24 000 (около 290 долара). Семейството се нуждаело от остра нужда от пари, но този доход все пак ги поставял над прага, обясни тя.

Повратният момент настъпи след смъртта на едно от децата ѝ, което имало увреждане. Загубата му означаваше и загуба на значително обезщетение за инвалидност за семейството.

"Никога не съм си мислила, че ще се съглася на нещо подобно. Но когато средното ми дете почина, загубихме почти всичките си доходи. Съпругът ми печели малко над минималния размер, така че не отговаряхме на условията. Реших да подам молба за развод на хартия, само за да издържам по-малките деца."

Фатима казва, че е предприела тази стъпка от отчаяние и всеки път, когато плащане постъпи в сметката ѝ, е обзета от безпокойство, че властите ще я накарат да го върне - или ще я обвинят в престъпление.

Сацита прави същия избор.

"Имаме две деца и се разведохме, защото това е единственият начин да се квалифицирам като самотна майка", обяснява тя. "Какво друго можеш да направиш? Държавата подкрепя самотните майки, но не и пълноценните семейства. Те тласкат хора като мен да лъжат."

В Чечения се предлагат месечни детски надбавки за семейства с деца до 17 години. Плащанията са обвързани с дохода на домакинството и могат да възлизат на 50, 75 или 100 процента от регионалния екзистенциален минимум. На практика това варира от 7195 до 14 390 рубли (87–174 долара) на дете. Междувременно републиката се нарежда близо до дъното в страната по ръст на заплатите. Заплатите са значително по-ниски, отколкото в съседните региони – само Ингушетия се представя по-зле – и три пъти под средното за страната.

Характеристика, а не грешка. Експертите казват, че Кремъл използва рекордната безработица, за да държи Ингушетия под контрол.

Пет републики от Северен Кавказ са на дъното на класацията за благосъстояние на домакинствата в Русия. Дори когато и двамата родители работят и получават средната заплата, семейство с две деца обикновено остава без средства, след като покрие основни разходи като храна, комунални услуги, дрехи и транспорт. Единственият начин да се справи е да се задлъжнее или да се разчита на външна помощ.

Руслан и Лариса са официално "разведени" от пет години. През това време те имат близнаци и благодарение на допълнителните помощи успяват да завършат строежа на къщата си.

"И двамата работихме и се стараехме усилено, но след наема и хранителните стоки не остана нищо", казва Лариса.

Религиозните родители на съпруга ѝ първоначално се противопоставят на решението, наричайки го грях, но двойката го вижда като единствения начин да оцелее.

„Познавам поне две други двойки, които направиха същото“, добавя тя. „Те се разведоха на хартия, но все още живеят заедно и отглеждат децата си. За тях също това е имало голямо значение. Многократно им е било отказвано пълното обезщетение за три деца, само защото доходите им са били малко над минималния. След развода те са подали отново заявление и са били одобрени. Тези допълнителни пари са били истинска помощ за семейството им.“

"Обикновените хора нямат избор"

Икономистът Давид Георгиев казва пред Kavkaz.Realii, че политическата система на Чечения е огледало на руската като цяло, но също така служи като учебникарски пример за власт, концентрирана в ръцете на малък кръг, близък до лидера на републиката.

"Обикновените хора, разбира се, нямат избор, освен да намерят какъвто и да е възможен начин да издържат семействата си, особено като се имат предвид местните традиции - големи семейства, далечни роднини и т.н.“, обяснява той. „На хартия фалшивите разводи и ползите, които те носят, са престъпление. Но такива са и ограниченията, които не позволяват на хората да работят в държавна администрация, да имат бизнес възможности и да имат други професии. Ако се придържаме към буквата на закона, тогава да, всичко трябва да е законно и открито. Но какво значение има законът там?"

Георгиев твърди, че хората са принудени да живеят в неравностойни и дискриминационни условия и просто се опитват да оцелеят. Той посочи квазизадължителните дарения за фондацията, управлявана от Аймани Кадирова, съпругата на покойния чеченски лидер Ахмад Кадиров (и майка на настоящия лидер Рамзан Кадиров).

"Тези вноски нямат нищо общо с домакинските бюджети на обикновените чеченци. И въпреки това парите все още се събират, един вид регионален десятък. Навсякъде другаде това би било немислимо. Няма да се изненадам, ако кампанията срещу „фиктивните разводи" в крайна сметка се сведе до това да се реши кой от „уважаваните старейшини“ да контролира вноските за фондацията“, казва той.

Чеченска социологичка, която поиска да остане анонимна заради репресивните закони на Русия, се съгласи, че основната причина за фиктивните разводи е бедността. С едно от най-високите нива на безработица в страната, каза тя, семействата са тласкани към схеми, които заобикалят правилата.

„Официалната позиция е, че става въпрос за защита на „семейните ценности“, за показване, че държавата защитава традицията“, обяснява тя. „Включването на мюфтийството в процеса показва, че властите не разчитат само на закона, но и на религията, за да увеличат натиска. И това не е първият път в Чечня, в който религиозните институции са въвлечени в това, което всъщност са социални и икономически проблеми. Това е нахлуване в личния живот.“

В същото време тя постави под въпрос дали сътрудничеството между службата по гражданско състояние и мюфтийството може действително да ограничи тази практика. Икономическата необходимост, твърди тя, е по-силна от моралния натиск: двойките винаги могат да се разведат в друг регион, да сключват сделки неофициално или да разчитат на корумпирани посредници.

Вместо това, предложи тя, има алтернативни начини за подкрепа на семействата, без да се намесва в личния им живот:

"Разширете целевата помощ за семейства с ниски доходи, независимо от семейното положение. Подкрепете заетостта на жените, осигурете обучение, създайте програми за работа. Направете помощите по-прозрачни и справедливи, така че помощта да отива там, където е наистина необходима. Развийте възможности за грижи за деца, за да могат жените да балансират семейството и работата. Решенията трябва да идват от икономиката и социалните гаранции, а не от контрола и моралния натиск."

Като разчитат на наблюдение и принуда, предупреди тя, властите не решават бедността, а я тласкат още по-дълбоко в подземието.

"Хората ще продължат да търсят вратички и доверието в институциите ще ерозира още повече."