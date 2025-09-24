IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Глоби от 2,2 млн. евро наложиха в Гърция на две големи търговски вериги

Те са за нарушения, свързани с праговете на търговската надценка и спазването на етичния кодекс

Гръцката Междуведомствена служба за контрол на пазара наложи глоби от общо 2,2 млн. евро на големите търговски вериги „Лидл“ и „Склавенитис“ за нарушения, свързани с праговете на търговската надценка и спазването на етичния кодекс в търговията, съобщи телевизия Скай.

„Лидл“ е глобена с 805 340 евро за нарушения на ограниченията върху надценката на продуктите. Праговете за търговската надценка на основни хранителни стоки и горивата, които бяха въведени по време на пандемията от КОВИД-19 за борба със спекулата, а от края на 2021 г. и като социална мярка за защита от поскъпването, бяха отменени в края на юни, но проверката в „Лидл“ е започнала през 2024 г.

По-сериозна глоба, от 1 440 000 евро, е наложена на голямата гръцка търговска верига „Склавенитис“. В съобщението на гръцкото Министерство на развитието се казва, че веригата е глобена за нарушения на етичния кодекс през лятото, но не се уточнява от какъв характер са били нарушенията.
(БТА)

