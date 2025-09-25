IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българка загина при катастрофа в Гърция

Колата е излязла от пътя и се преобърнала

25.09.2025 | 10:43 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

62-годишна българка е починала след катастрофа пред пункта за събиране на пътни такси "Ардани", близо до гръцкия град Александруполис.

Жертвата е била пътник в колата, шофирана от сина ѝ, който по все още неизвестна причина е загубил контрол над автомобила малко преди да стигне до пункта за пътни такси, предаде bTV.

Пътното произшествие е станало в сряда 24 септември на магистрала „Егнатия“ Игуменица-Кипон, малко преди „Ардани“.

Колата е излязла от пътя и се преобърнала, в резултат на което 62-годишната жена е починала, а синът ѝ е ранен. Той е транспортиран с линейка до Университетската болница в Александруполис. Според медицинските оценки животът му е без опасност и той е настанен там за лечение.

Причините за инцидента се разследват от Пътната полиция в Александруполис.

катастрофа Гърция Александруполис
