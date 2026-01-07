22-ро експедиционно звено на морската пехота на САЩ е провело усъвършенствано обучение по морски операции за пресичане в Карибско море. Звеното е разположено в състава на Десантната група за готовност за действие в Иво Джима , която четири дни по-късно, на 3 януари, изигра централна роля в нападение срещу Венецуела , целящо унищожаване на критична инфраструктура и отвличане на президента Николас Мадуро. 22-рото експедиционно звено на морската пехота е едно от постоянните предно разположени формирования за реагиране при кризи на корпуса и е изградено около подсилен пехотен батальон, десантен екип, смесен авиационен боен елемент, батальон за бойна логистика и интегриран команден елемент. То е проектирано специално за проектиране на мощ в морето. Морски сили със специално предназначение в рамките на звеното са оптимизирани за специални операции с висок риск, пише MWM.

Морските пехотинци репетираха операции за залавяне на цивилни кораби в международни води и използваха надуваеми лодки с твърд корпус, за да извършват високоскоростни подходи, прехвърляния от кораб на кораб, изкачвания по стълби, разчистване на отсеци и задържане на членовете на екипажа на целевите кораби. Докато бреговата охрана на САЩ е отговорна за качването на борда на множество кораби, превозващи венецуелски петрол за износ, обучението на морската пехота за такива операции има по-значителни последици в Тихия океан, където операциите на Корпуса са все по-концентрирани. Възможността американските и западните сили да започнат операции за „дистанционна блокада“, насочени към прекъсване на китайската търговия, което би могло да осигури на Западния блок лост срещу Пекин, без да е необходимо директно да се ангажира с Китайската народноосвободителна армия, е повдигана многократно от западни експерти. Това включваше предложения, публикувани от Военноморския институт на САЩ, за наемане на наемници-частници, които да залавят и по друг начин да предприемат атаки срещу китайски цивилни кораби, в случай че отношенията се влошат допълнително.

Нападенията на цивилни кораби от страна на американски и западни сили в международни води продължават да се увеличават,

като през декември въоръжените сили на САЩ извършиха въоръжени превземания на три големи танкера, превозващи венецуелски суров петрол за износ в Китай. Това включваше реквизирането на танкера Centuries, собственост на базираната в Китай фирма VSatau Tijana Oil Trading, към края на месеца, което китайското Министерство на външните работи осъди като сериозно нарушение на международното морско право и незаконна намеса в законната световна търговия. Преди това, през ноември, американски специални части се качиха на товарен кораб в международните води в Индийския океан, обезопасявайки, изваждайки и унищожавайки китайски цивилни стоки, превозвани до Иран.

Започвайки от първата администрация на Тръмп, Съединените щати многократно са присвоявали цивилни товари от враждебни държави като средство за оказване на натиск върху техните икономики. Забележителен пример е нападението над ирански петролни танкери от края на 2010-те години, петролът от които е бил взет от ВМС на САЩ и впоследствие продаден без обезщетение на Иран. Друг пример е изземването на севернокорейския товарен кораб Wise Honest от ВМС на САЩ и последващата му продажба, като средствата от него са били присвоени, без севернокорейските организации да получат обезщетение. Европейските държави по подобен начин са атакували цивилни танкери, превозващи руски петрол или износ. Ескалацията на тези операции може да представлява сериозна заплаха за международното корабоплаване.