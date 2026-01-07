Терзиев: Работим за качествено решение за сметопочистването на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“

Работим за качествено решение за сметопочистването на Зона 3 („Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“), за да се успокоят гражданите, каза столичният кмет Васил Терзиев на брифинг пред медии.

За Зона 2 („Панчарево“, „Искър“, „Кремиковци“) е подписан анекс, така че там не се очаква да има проблеми с осигуряването на услугите по сметопочистване. В зависимост от това какво ще стане с обжалването, ще преминем към подписване на договор. За момента има подписан анекс, така че там няма проблеми, каза още кметът и посочи, че за Зона 4 („Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“) също няма проблем.

За всички зони, с изключение на Зона 3, имаме краткосрочни и средносрочни решения. Минаваме към подписване на дългосрочни договори и този проблем ще бъде решен, каза Терзиев.

А когато става дума за няколко стотин милиона, дали ще платим повече или няма да ги платим, за да получим услугата, смятам, че всичките тези моменти на неудобство си струват. На въпрос за боклука в столичния квартал „Люлин“, Терзиев посочи, че уверенията на Даниел Йорданов, изпълнителен директор на „Софекострой“ са, че до средата на януари ще дойдат всички камиони за сметопочистване и са наети шофьори. До края на месеца трябва да има нормална услуга, каза той.

„Разбирам, че на гражданите им е неприятно, и мен не ми е приятно да гледам тези гледки. Но тук искам да апелирам - да използваме случая да променим малко нашите навици. Трябва да започнем да си изхвърляме боклука разделно“, допълни кметът.

Колкото по-бързо се променим навиците си към това да изхвърляме разделно, толкова по-добре ще бъде за всички, каза още Терзиев. По негови думи ангажиментът е след като се осигури качествената услуга за всички седем зони, да се премине и към проблема с рециклирането на отпадъците.

По повод искането на „Спаси София“ по-рано днес за обявяване на бедствено положение в столицата, Терзиев обясни, че бедственото положение помага за по-улеснени процедури за сключване на договор с определени изпълнители. „Първо трябва да имаш такива, които искат да свършат работата и да си сигурен в техния капацитет. Това е един от вариантите, който е бил обсъждан за всяка една зона от ден едно във всички възможни сценарии, които сме проигравали“, каза Терзиев.

На въпрос дали фирма „Титан“ е част от мафията на боклука, кметът отговори, че през всичките тези месеци е казвал, че не приема мафиотски похвати като палене на камиони или всякакви други форми на натиск, за да се подписват договори на цени, които са неприемливи.

„Най-важно е как да има услуга, как тази услуга да бъде достатъчно добра, на каква цена ще дойде тя и после кой ще я извърши. И моралните съждения и епитети бих би оставил на други да коментират. За мен най-важно е добра услуга на добра цена“, заяви Терзиев.