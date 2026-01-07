В Перу продават тениски с лика на арестувания Мадуро ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 5 / 5

Перуанските улични продавачки Кели Пераза и Жанелис Торес използвали изкуствен интелект, за да създават тениски с изображение на президента Мадуро, помагайки на венецуелските мигранти да останат свързани с дома си.

Перу е дом на голяма венецуелска общност, а в Лима някои мигранти намират прости начини да останат свързани със събитията у дома. На уличен щанд Кели Пераза и Жанелис Торес продават тениски със снимки на президента Николас Мадуро, който тъкмо е заловен от американците. За тях дизайните са по-малко свързани с модата, отколкото с емоцията и спомените.

Торес създава визуализациите на компютъра си, използвайки изкуствен интелект, и казва, че е подготвила няколко версии предварително, очаквайки политическото напрежение да се повиши.

Около 1,5 до 1,7 милиона венецуелци сега живеят в Перу, повечето от тях в Лима, често работещи на неформална работа в търговията и услугите. Мнозина описват ежедневието като смесица от възможности и напрежение. Продажбата на тези тениски предлага малък доход, но и начин да се почувствате по-близо до Венецуела, дори от чужбина.