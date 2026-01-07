Белият дом: Екипажът на руския кораб подлежи на съдебно преследване след задържането му

Говорителката на Белия дом Карълайн Ливит днес заяви, че екипажът на петролния танкер под руски флаг, свързан с Венецуела, който беше задържан от САЩ, подлежи на съдебно преследване, предаде Ройтерс.

"Корабът е бил обект на съдебен запор, което означава, че екипажът подлежи на съдебно преследване за всяко приложимо нарушение на федералния закон и ще бъде доведен в САЩ за такова преследване, ако е необходимо", заяви Ливит.

САЩ отменят определени санкции срещу Каракас

САЩ задържаха два санкционирани петролни танкера, свързани с Венецуела при две последователни оператиции в северната част на Атлантическия океан и Карибско море и отменят целенасочено определени санкции срещу Каракс, за да позволят продажбата на нефт от южноамериканската страна на световните пазари, предаде Асошиейтед прес.

Европейското командване на въоръжените сили на САЩ оповести в социалните мрежи задържането на търговския кораб "Бела 1" поради "нарушение на американските санкции". САЩ преследват танкера от миналия месец, след като той се опитал да избегне американската блокада на санкционираните плавателни съдове около Венецуела.

Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум разкри след това, че американските сили също са поели контрол над танкера "София" в Карибско море. Тя посочи в социалните мрежи, че и двата плавателни съда "за последен път или са били акостирали във Венецуела, или са били напът за страната." Ноум допълни, че и двата кораба са част от сенчестия флот, пренасящ нефт от Русия, Иран и Венецуела към Азия в нарушение на западните санкции.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп отменя ще отмени целенасочено определени санкции срещу Каракас, за да позволи продажбата на венецуелски нефт на световните пазари, според публикуван днес документ на американското Министерство на енергетиката. Продажбата на нефт, равняващ се на 30 до 50 млн. барела нефт от Венецуела, ще започне незабавно, а Вашингтон заяви, че продажбите ще продължат "безсрочно". Приходите ще се депозират в контролирани от САЩ сметки на "международно признати банки". Парите след това ще бъдат разпределени между населението на САЩ и Венецуела "по усмотрение" на правителството на Тръмп.

До задържането на танкерите се стига само дни след като американските въоръжени сили предприеха изненадваща нощна операция във венецуелската столица Каракас и заловиха президента Николас Мадуро и съпругата му, които администрацията на Тръмп обвинява за съучастие с наркотрафиканти.

Оттогава, представители на американската президентска администрация посочиха, че възнамеряват да продължат със задържането на санкционирани плавателни съдове, свързани с Венецуела. "Прилагаме американското законодателство по отношение на петролните санкции", изтъкна държавният секретар Марко Рубио пред телевизионния канал Ен Би Си. "Отиваме в съда, получаваме заповед, след което задържаме танкерите. И това ще продължи", уточни той.

Военните предадоха контрола над "Бела 1" на правоохранителните органи, посочи американски правителствен представител. Корабът е бил санкциониран миналата година за пренос на контрабанден товар за компания, свързана с ливанската ислямистка групировка "Хизбула", подкрепяна от Иран. На 15 декември, когато е пресичал Атлантическия океан, корабът внезапно е променил курса си на север към Европа. Плавателният съд е сменил посоката си само дни след като САЩ поеха контрол над танкера "Скипър", след като той напусна Венецуела.

Американската брегова охрана се опита да се качи на борда му, когато "Скипър" се беше отправил към южноамериканската страна, но поради съпротивата, оказана от екипажа, той е бил задържан "съгласно заповед, издадена от американски федерален съд".

Междувременно "Бела 1" е преименуван на "Маринера" и е започнал да плава под руски флаг, показват базите данни в сферата на корабоплаването. Според американския правителствен представител екипажът на танкера е нарисувал с боя руско знаме на борда на корпуса му. По-рано днес, сайтове за проследяване на кораби със свободен достъп показаха, че танкерът се намира между Шотландия и Исландия и се е насочил на север.

Сайтове за проследяване на полети показаха как няколко самолета за специални операции Ю-28А са кацнали на летище "Джон О'Гроутс" в Уик, Северна Шотландия, преди да поемат още пò на север към Исландия. На сайтовете бяха забелязани и самолети П8 "Посейдон" за борба с подводници и самолети за презареждане на гориво, които също са се насочили към района на танкера.

Руското Външно министерство заяви по-рано, че "следи внимателно необичайната ситуация, която се е създала около руския петролен танкер "Маринера". След оповестяването на задържането на танкера Министерството на транспорта на Русия посочи, позовавайки се на Конвенцията на ООН за морското право от 1982 г., че "никоя държава няма право да използва сила срещу плавателни съдове, регистрирани по надлежния ред в юрисдикциите на други държави."

Междувременно Мадуро се яви на съд тази седмица в Ню Йорк, където протестира срещу задържането си и не се призна за виновен по обвиненията за трафик на наркотици, които администрацията на Тръмп му повдигна, за да оправдае отстраняването му от власт във Венецуела. Адвокатът на Мадуро посочи, че очаква сваленият президент да оспори законността на "отвличането му от военните". "Тук съм, откакто бях похитен на 3 януари, събота", обърна се Мадуро към съда на испански език. "Бях задържан в дома си в Каракас", допълни той.