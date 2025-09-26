Тръмп с нови мита върху ключови вносни стоки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов кръг от наказателни мита върху широка гама от вносни стоки, включително 100% мита върху марковите лекарства и 25% мита върху тежкотоварните камиони, които ще влязат в сила следващата седмица, съобщава Reuters.

Тарифите са характерна черта на втория мандат на Тръмп, с обширни мита върху търговските партньори, вариращи от 10% до 50%, и други целеви налози върху широка гама от продукти, което хвърля сянка върху глобалните икономически перспективи и парализира вземането на бизнес решения.

В съобщенията, публикувани в Truth Social, не се съдържат подробности за това дали новите такси ще се прилагат в допълнение към националните мита или дали икономиките с търговски споразумения, като Европейския съюз и Япония, ще бъдат освободени от тях.

Тръмп също така заяви, че ще започне да налага 50% мито върху кухненски шкафове и тоалетни шкафчета и 30% мито върху тапицирани мебели, като всички нови мита ще влязат в сила от 1 октомври.

„Причината за това е мащабното „НАВОДНЕНИЕ“ на тези продукти в Съединените щати от други външни страни“, заяви Тръмп в Truth Social относно митата върху стоки за домакинството.

Акциите на фармацевтичните компании в Азия се сринаха, след като инвеститорите реагираха на новината, като японската Sumitomo Pharma се срина с 4,3%, а австралийската CSL се срина до шестгодишно дъно.

Индексът, проследяващ китайските производители на мебели, също спадна с 1,1%.

Новите 100% мита върху всички маркови или патентовани фармацевтични продукти ще се прилага за всички вносове, освен ако компанията вече не е започнала строителството на производствен завод в Съединените щати, заяви Тръмп.

Фармацевтичната асоциация на Америка, заяви, че компаниите „продължават да обявяват стотици милиарди в нови инвестиции в САЩ. Митата застрашават тези планове“.

Администрацията на Тръмп започна дузина разследвания на последиците за националната сигурност от вноса на вятърни турбини, самолети, полупроводници, полисилиций, мед, дървен материал и дървен материал и критични минерали, за да формира основата на новите мита.

Тръмп обяви тази седмица нови разследвания на лични предпазни средства, медицински изделия, роботика и индустриални машини.

Тръмп превърна митата в ключов инструмент на външната политика, като ги използва за предоговаряне на търговски споразумения, извличане на отстъпки и оказване на политически натиск върху други страни. Администрацията му рекламира митата като значителен източник на приходи, като министърът на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон може да събере 300 милиарда долара до края на годината.

Тръмп наложи по-рано мита за национална сигурност върху стомана и алуминий и производни, леки автомобили и части, както и мед.

Търговските споразумения на администрацията на Тръмп с Япония, ЕС и Обединеното кралство включват разпоредби, които ограничават митата за конкретни продукти като автомобили, полупроводници и фармацевтични продукти, което означава, че новите по-високи мита за национална сигурност вероятно няма да ги повишат над договорените нива.

Тръмп заяви, че новите мита за тежкотоварни камиони са с цел да защитят производителите от „нелоялна външна конкуренция“.

Американската фармацевтична търговска група заяви по-рано тази година, че 53% от стойността на 85,6 милиарда долара съставки, използвани в лекарствата, консумирани в Съединените щати, са произведени в САЩ, а останалата част – в Европа и други съюзници на САЩ.

Американската търговска камара по-рано призова министерството да не налага нови тарифи за камиони, като отбеляза, че петте най-големи източника на внос са Мексико, Канада, Япония, Германия и Финландия, „всички от които са съюзници или близки партньори на САЩ и не представляват заплаха за националната сигурност на САЩ“.

Мексико е най-големият износител на средни и тежки камиони за САЩ. Проучване, публикувано през януари, сочи, че вносът на тези по-големи превозни средства от Мексико се е утроил от 2019 г. насам.

През август Тръмп обеща да наложи нови мита върху мебелите, като заяви, че това „ще върне мебелния бизнес в Северна Каролина, Южна Каролина (и) Мичиган“.

Според правителствени статистики, заетостта в производството на мебели и дървени изделия в САЩ е намаляла наполовина от 2000 г. насам и днес е около 340 000 души.

Според търговското списание Furniture Today през 2024 г. САЩ са внесли мебели на стойност около 25,5 млрд. долара, което е с 7% повече в сравнение с 2023 г., като около 60% от този внос е от Виетнам и Китай.

Страхове от инфлация

По-високите мита върху търговските превозни средства могат да окажат натиск върху транспортните разходи, точно когато Тръмп обеща да намали инфлацията, особено върху потребителските стоки като хранителни продукти.

Според Американската администрация за международна търговия в Мексико има 14 производители и сглобяващи компании на автобуси, камиони и влекачи, както и двама производители на двигатели.

Страната е и водещ световен износител на влекачи, 95% от които са предназначени за САЩ.

Мексико се противопостави на новите мита, като през май съобщи на Министерството на търговията, че всички мексикански камиони, изнасяни за САЩ, съдържат средно 50% американски компоненти, включително дизелови двигатели.

Миналата година САЩ са внесли от Мексико части за тежкотоварни превозни средства на стойност почти 128 милиарда долара, което представлява приблизително 28% от общия внос на САЩ, съобщи Мексико.

Японската асоциация на автомобилните производители също се противопостави на новите тарифи, като заяви, че японските компании са намалили износа си за САЩ, тъй като са увеличили производството на средни и тежкотоварни камиони в САЩ.